Arévalo asegura que MP busca entorpecer elección de magistrados en el CANG

Gobernante hace un llamado a los abogados para que acudan a votar y no se dejen intimidar.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el Ministerio Público (MP) busca interferir en el proceso de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) con la cual se hará la elección de magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La aseveración del mandatario se hizo pública mediante un mensaje difundido a través de sus cuentas de redes sociales oficiales.

"Guatemaltecos, en estos momentos el MP está nuevamente intentando interferir de manera espuria en los procesos electorales del CANG", afirma el gobernante.

Agregó que lo que sucede "no es un hecho aislado, sino un nuevo intento de socavar las instituciones y alterar el normal funcionamiento del Estado de Derecho".

Pueblo de Guatemala, me dirijo a ustedes con un mensaje importante: pic.twitter.com/hvIdUsXRd6 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 12, 2026

"El envío de agentes del MP para interferir con el proceso de votación en las mesas electorales del CANG tiene como objetivo amedrentar a los electores, asustar a quienes quieren venir a ejercer su derecho, con el propósito de evitar que depositen su voto y así alterar espuriamente el resultado", aseveró el presidente.

Arévalo hizo un llamado a los abogados para que acudan a las urnas para que de esa manera "no permitan que esta acción de amedrentamiento tenga resultados".

"No permitamos que el MP continúe en las medidas con las que pretende alterar el curso de nuestras elecciones, hoy en el CANG como lo hizo en 2023. A quienes integran las mesas de votación, cumplan con su labor, con la certeza de que no están solos", agregó el gobernante.

LEA MÁS: CANG arranca elección de magistrado titular y suplente para CC

Arévalo insistió en que los abogados no deben dejarse intimidas ya que "la institucionalidad y la ley están de su lado".

"No permitan que ninguna acción de amedrentamiento interfiera con su deber y servicio a este proceso democrático. Hagamos que prevalezca la honestidad, la valentía y la verdadera justicia", afirmó el mandatario.

Arévalo indicó que "es el momento" en que todos deben actuar en rescate de las instituciones y que la acción más importante este día es "ejercer el derecho al voto y no permitir que las acciones abusivas del MP robe la libertad".