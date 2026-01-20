Arévalo asegura que MP protegió a asesinos de policías

-

Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el MP optó por proteger a quienes asesinaron a los policías.

Luego de que el Ministerio Público (MP) ligara a proceso por portación ilegal de arma de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción al pandillero Harol Salguero, alias "Liro Rebelde", el presidente emitió un mensaje en redes sociales para condenar dicha acción.

En su mensaje, el mandatario expresó: "Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos".

Afirmó que el ente investigador pidió "únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley anti pandillas".

Arévalo calificó lo anterior como "un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala".

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 20, 2026

La fiscalía general justificó su actuar por medio de un mensaje en donde precisó que "durante la audiencia fue precisamente el Ministerio Público quien puso a la vista del juez, diversos indicios recabados en la investigación preliminar, entre ellos algunos videos y audios en los que se presume el sindicado habría coordinado con otros individuos la comisión de otros hechos delictivos que también se encuentran bajo investigación".

"Es sumamente importante resaltar que el proceso penal se encuentra en sus primeras fases y el resultado obtenido hoy no exonera, inculpa o declara la inocencia del sindicado respecto de la comisión de otros hechos delictivos", prosiguió el MP.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 20, 2026

La captura

Salguero, pandillero del Barrio 18, fue capturado en zona 21 y vinculado por la Policía Nacional Civil por los ataques realizados en contra de agentes policiacos. Estos atentados dejaron 9 uniformados fallecidos.

Su captura se realizó cuando la PNC investigada el ataque en contra de policías en Villa Nueva, y notaron que caminaba por la vía pública de manera sospechosa y nerviosa.

Al hacerle la inspección le encontraron un arma de fuego y marihuana. Además, de su teléfono celular. Por lo que fue consignado.