Arévalo se pronuncia sobre los altercados ocurridos en fiestas patrias

-

Mandatario afirma que todos los sectores de la sociedad deben contribuir a mejorar el comportamiento de las personas.

OTRAS NOTAS: Participantes de antorcha incendian vehículo en la Roosevelt

El presidente Bernardo Arévalo opinó sobre los incidentes ocurridos en distintos puntos del país derivado de las celebraciones por la independencia y señaló que no se trata solamente de prohibir alguna actividad, sino de cambiar el comportamiento de la población.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado sobre si el Ejecutivo se plantea prohibir o regular algunas actividades como las carreras con antorchas, derivado de los incidentes que se registraron en días anteriores que dejaron muertos, heridos, contaminación y riñas.

"Sobre las antorchas, he conversado con miembros del gabinete y lo que describe es lo que corresponde a un problema complejo. No se trata de venir y prohibir algo, se trata de cambiar el comportamiento de la población, la actitud de la población", respondió el mandatario.

El mandatario hizo enfásis en que muchas personas aprovechan para actuar fuera de las normas sociales en las fiestas de independencia. (Foto: SCSP / Soy502)

El gobernante indicó que lo que debería ser una celebración y expresión de fervor patrio "de repente se convierte en la oportunidad para tener actitudes que son expresiones de cualquier cosa menos de buena voluntad hacia los connacionales".

"Solucionarlo va a requerir más que una prohibición legal, lo que requiere es un conjunto de acciones que estén orientadas a lograr que haya una toma de conciencia por parte del conjunto de la población", indicó Arévalo.

El presidente afirmó que se necesita transformar esos comportamientos para que algunos ya no utilicen las fiestas de independencia para cometer cualquier tipo de acto vandálico.

LEA MÁS: Alcalde capitalino pide celebrar fiestas patrias con limpieza y civismo

"No es un tema exclusivamente del Gobierno, es un tema de la sociedad, de las familias, de los clubes, de las organizaciones sociales, de las iglesias. Cuando se apunta a cambios de comportamiento, lo que se requiere es que todas las instituciones, sectores, actores hagan su parte para reorientar ese comportamiento", aseveró el mandatario.

Enfatizó que es necesario que todos ayuden a redireccionar esas conductas para que las personas celebren la independencia de una manera segura y libre, como una verdadera fiesta patria.

"Entonces, no es algo que dependa exclusivamente de lo que el Gobierno proponga o prohíba, requiere de pensar en una articulación más amplia", puntualizó Arévalo.