Bernardo Arévalo denuncia al juez Fredy Orellana ante la Corte Suprema de Justicia

El mandatario solicitó la destitución del juez Fredy Orellana, al considerar que sus resoluciones son contrarias a la ley. Esto ocurre luego de que el juez mencionado enviara oficios para pedirle al TSE y al Congreso desconocer todo lo actuado por el partido Movimiento Semilla.

El presidente Bernardo Arévalo presentó una denuncia en contra del juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, ante la Junta de Disciplina Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quien acusa de cometer faltas graves y gravísimas que son meritorias de su destitución e inhabilitación del Organismo Judicial.

La información fue confirmada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SCSP), que precisó que en la denuncia el mandatario informa a la junta que Orellana, al emitir la resolución que declaró la nulidad absoluta del Comité Pro Formación y el Partido Movimiento Semilla incurrió en faltas graves y gravísimas.

La Secretaría señala que la falta grave se cometió porque el juez intentó "variar las formas del proceso y sus incidencias y en una falta gravísima porque intentó "interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos de Estado, sus agentes o representantes".

El presidente Bernardo Arévalo denunció al juez Orellana. (Foto: Archivo / Soy502)

La denuncia del gobernante está fundamentada en el artículo 41 literal I y 42 literal h de la Ley de la Carrera Judicial, precisó la SCSP.

Pide destitución del juez

La denuncia del presidente tiene varías peticiones: la primera es que "se suspenda provisionalmente", al juez Orellana "en virtud de lo regulado en el artículo 52 de la Ley de la Carrera Judicial".

Seguidamente, le pide a la Junta de Disciplina Judicial que "agotado el procedimiento correspondiente, se declare con lugar la denuncia estableciendo la responsabilidad disciplinaria por la emisión de su resolución" con lo cual se constituiría la comisión de la falta grave y gravísima.

De esa forma, Arévalo pide que se le aplique al juez la sanción que sería la "destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial, según lo regulado en el artículo 43, inciso d de Ley de la Carrera Judicial".

Asimismo, el mandatario pide que se certifique lo conducente en el Ministerio Público (MP), ya que a su criterio existen "indicios de responsabilidad penal por los delitos de prevaricato, resoluciones violatorias a la constitución, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones".

Por último, la presidente pide a la Junta que "se realicen las declaraciones que en derecho correspondan".

Orellana emitió una resolución con la que buscaba anular al partido Movimiento Semilla. (Foto: Archivo / Soy502)

El juez Fredy Orellana adquirió notoriedad al ordenar la nulidad absoluta del partido Movimiento Semilla. Esta acción se dio después de la segunda vuelta electoral, poniendo en entredicho la legitimidad del partido en el gobierno.

La resolución de nulidad solicitada por el juez se interpretó como un intento de dejar vacantes todos los cargos de elección popular obtenidos por Semilla, incluida la Presidencia. Expertos legales cuestionaron la legalidad de la medida.

La Junta de Disciplina Judicial, ante la que se presenta la denuncia, es el órgano del Organismo Judicial que puede aplicar sanciones como la destitución.