Bernardo Arévalo le desea pronta mejoría a Alejandro Giammattei

El expresidente Alejandro Giammattei se encuentra en estado delicado de salud, pero estable.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que "como a cualquier persona" en este momento lo que procede es "desearle una pronta recuperación" al expresidente Alejandro Giammattei, quien enfrenta problemas de salud.

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de ser consultados por periodistas durante su participación en la conferencia de prensa La Ronda, que este miércoles tuvo lugar en la Antigua Guatemala

Puntualmente, se le preguntó a Arévalo que en caso el expresidente fallezca, debido a que en las últimas horas trascendió que su estado de salud es crítico, si se plantearía llevarle a cabo honras fúnebres.

El expresidente Alejadro Giammattei se encuentra internado en un centro asistencial privado. (Foto: Archivo / Soy502)

"Sobre el tema de salud de Giammattei, en el caso de él, como en el caso de cualquier persona, lo que cabe es desearle una pronta recuperación", afirmó Arévalo.

El mandatario agregó a su declaración que "entrar en otro tipo de consideraciones —en este momento— sería absolutamente inadecuado".

Giammattei hospitalizado

La mañana del martes trascendió que el exmandatario y actual diputado al Parlamento Centroamericano Alejandro Giammattei ingresó a un centro asistencial privado debido a que presentaba fallas renales y cardíacas.

Asimismo, se supo que desde el miércoles 3 de septiembre se encontraba en observación por tales padecimientos.

Este miércoles fuentes médicas revelaron más detalles del cuadro clínico de Giammattei y precisaron que el mismo día en que quedó hospitalizado fue intervenido quirúrgicamente.

Hasta el momento la información que se ha confirmado es que el exmandatario mantiene una condición delicada pero estable.