Así fue el discurso de Arévalo ante el Congreso por el aniversario de la Constitución

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Gobernante asevera que la fortaleza de las instituciones democráticas depende del respeto a los límites legales.

El presidente Bernardo Arévalo llamó a defender el Estado de Derecho y advirtió sobre los riesgos que representan quienes intentan manipular las leyes, abusar de la autoridad o promover prácticas corruptas.

Las declaraciones fueron vertidas durante la sesión solemne celebrada por el 41 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala.

En su discurso, el gobernante afirmó que la fortaleza de las instituciones democráticas depende del respeto a los límites legales y al cumplimiento de las responsabilidades por parte de quienes ejercen funciones públicas.

Sin embargo, señaló que estas mismas instituciones se vuelven frágiles cuando algunos actores buscan colocarse por encima de la ley o utilizar el poder en beneficio propio.

XLI Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. https://t.co/6HPwIuCt4z — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) June 2, 2026

El jefe del Organismo Ejecutivo sostuvo que la vigencia de la democracia y de la República, depende de las acciones tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

En ese contexto, cuestionó a quienes consideran que las normas no les aplican y buscan "estirar y tergiversar la ley" para obtener beneficios particulares a costa del bien común.

"Si algunos pocos deciden que las reglas no les aplican, si algunos se sienten por encima de la ley y buscan estirar y tergiversar la ley para su beneficio individual a costa del bien común, si algunos autoritarios intentan imponer su voluntad al resto de la sociedad, nuestro texto constitucional está en peligro de vaciarse de sentido", expresó Arévalo.

Aseguró que corresponde a las personas comprometidas con los valores democráticos actuar frente a quienes transgreden el marco legal y las normas de convivencia.

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En esa línea, el presidente afirmó que es necesario "poner orden frente a quienes intentan crear caos" y limitar a quienes, desde posiciones de autoridad, incurren en abusos o actos de corrupción.

Durante su intervención, recordó distintas movilizaciones y acciones ciudadanas que, a su juicio, han contribuido a la defensa de la democracia en los últimos años.

Entre ellas mencionó las manifestaciones de 2023 en defensa de la voluntad popular, los reclamos por una justicia independiente y los esfuerzos impulsados desde diversos sectores para fortalecer la institucionalidad del país.

El mandatario también hizo referencia a la situación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al señalar que estudiantes y profesionales continúan impulsando acciones contra el fraude y en favor del restablecimiento de la autoridad legítima dentro de esa casa de estudios.

El presidente acudió al Congreso para participar en la Sesión Solemne en conmemoración del aniversario de la Constitución Política de la República. (Foto: DCA / Soy502)

En uno de los mensajes más contundentes de su discurso, el jefe de Estado definió a los "autoritarios y corruptos" como amenazas para la democracia guatemalteca.

Aunque reconoció que no siempre será posible ganar todas las disputas contra esas prácticas, insistió en la necesidad de mantener una lucha constante para preservar los principios democráticos y constitucionales.

"Los autoritarios, los corruptos son monstruos formidables. Y no ganaremos todas las batallas contra ellos, pero todas estas batallas merecen nuestra más decidida lucha", afirmó el gobernante.

Arévalo concluyó su participación con un llamado a renovar el compromiso con la Constitución y la democracia, al considerar que la Carta Magna no solo existe en sus disposiciones escritas, sino que cobra vida a través de las decisiones de las instituciones y de la voluntad de la ciudadanía para defender el orden democrático.