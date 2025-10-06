Arévalo evita responder si destituirá al ministro de Comunicaciones

-

Mandatario reconoce que hay problemas para atender la red vial del país.

El presidente Bernardo Arévalo fue consultado si analiza destituir al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, luego de que un grupo de parlamentarios se lo pidiera y se limitó a responder que todos los ministros están en evaluación constante.

El pasado 2 de septiembre un grupo de diputados miembros de la Junta Directiva del Congreso pidieron la destitución del ministro Diaz Bobadilla, ya que, a su criterio, no se ha atendido la red vial del país y porque supuestamente les ha faltado el respeto a varios congresistas en citaciones.

El ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz Bobadilla. (Foto: Archivo / Soy502)

Tras ser consultado si haría caso de la petición de los legisladores y destituiría al funcionario, respondió: "sobre la evaluación del ministro, siempre he reiterado, todos los ministros se encuentran bajo evaluación cotidiana".

Agregó que los ministros trabajan de forma conjunta con el Ejecutivo "para poder ver la medida en que avanzan y responden a las tareas que se han formulado".

El gobernante no respondió directamente si destituiría o no al ministro por el pedido de los diputados, pero sí reconoció que hay problemas con la red vial del país.

"Tenemos un problema con el tema de la red vial. El problema es que hemos tenido un retraso en la adjudicación de contratos, porque el sistema que nos dejaron los gobiernos anteriores estaba tan absolutamente corrupto", afirmó Arévalo.

Afirmó que se busca limpiar de la corrupción los procesos, pero que "el proceso de limpiar toma tiempo" y recordó que debido a esta situación el ministro tuvo que votar toda una serie de contratos para el mantenimiento vial.