Arévalo explica su política presupuestaria en Foro Económico Internacional

El gobernante viajó a Panamá donde junto a homólogos en la región expusieron ideas para impulsar el desarrollo en sus poblaciones.

Durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se celebrá en Panamá, el presidente Bernardo Arévalo expuso la orientación de la política presupuestaria de Guatemala.

En su argumentación, el mandatario guatemalteco destacó que el gasto público estará enfocado en impulsar un financiamiento "sólido y sostenible" para beneficio de la población.

El gobernante señaló que dicha orientación del presupuesto le permitirá a Guatemala avanzar hacia una prosperidad compartida, con inversiones estratégicas en infraestructura y en el fortalecimiento del sistema social.

Además, afirmó que "el rumbo es claro tanto para Guatemala como para la región" y subrayó la necesidad de una mayor unidad, coordinación e integración, así como un compromiso renovado con un sistema internacional basado en leyes y en la paz.

El mandatario se reunió con varios presidentes de la región. (Foto: SCSP / Soy502)

"Guatemala está comprometida con el fortalecimiento de sus instituciones y sabemos que esta es la vía sostenida y consistente hacia un entorno de mayor certeza y de mayor seguridad", declaró el presidente.

En ese marco, explicó que la orientación presupuestaria del país apunta a capitalizar los logros recientes y ampliar las inversiones públicas.

"En los próximos años queremos capitalizar los logros alcanzados y redoblar nuestros esfuerzos invirtiendo más al servicio del crecimiento de la prosperidad compartida y de la justicia social. Ese es el sentido y la orientación de nuestra política presupuestaria", aseveró el mandatario.

Arévalo detalló que el presupuesto del 2026 está orientado de manera prioritaria a invertir en el futuro del país, con énfasis tanto en infraestructura como en el desarrollo humano.

EN VIVO | Panamá se convierte en el punto de encuentro de los grandes líderes de la región.



Presidentes, ministros, premios Nobel, académicos y referentes empresariales se reúnen en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. https://t.co/nALXh7vhjN — CAF (@AgendaCAF) January 28, 2026

"Invertiremos en infraestructura, por supuesto, pero también en la gente y en nuestro sistema social, porque no puede haber prosperidad duradera si no es una prosperidad compartida", puntualizó, el gobernante.

Arévalo destacó que los esfuerzos de inversión se concentrarán en cuatro sectores estratégicos: el transporte público, la electrificación y el acceso universal a la red eléctrica, la mejora de carreteras y caminos rurales.

Esto con el propósito de fortalecer la conectividad y la inversión en la población para elevar las condiciones de vida y la formación en una economía basada en el conocimiento.

Destaca avances

Durante su intervención el presidente también resaltó que la economía guatemalteca mantiene un crecimiento "sólido y sostenido", con un promedio de 3.5% en las últimas dos décadas, acelerándose al 3.7% en 2024 y alcanzando el 4.1% en 2025.

Arévalo informó sobre algunos indicadores macroeconómicos de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que esto fue impulsado por un aumento de la inversión pública y por el dinamismo de las remesas familiares, que superaron los US$ 25,000 millones (Q 191,500 millones) el año pasado.

El mandatario describió que este desempeño responde a un programa de reformas estructurales implementado desde enero de 2024, con una política fiscal orientada al desarrollo inclusivo y sostenible.

También informó sobre la aprobación de leyes clave como la de infraestructura vial, la ley de competencia y la reforma a la normativa de alianzas público-privadas, las cuales tienen el objetivo de devolver al Estado un rol rector en el desarrollo económico y social.

El mandatario subrayó que la estrategia cuenta con respaldo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, CAF, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integración Económica.

Según el gobernante esto ha contribuido a que Guatemala alcance en 2025 la mejor calificación crediticia de su historia, acercándose de manera significativa al grado de inversión y despertando un mayor interés de inversionistas internacionales.

El presidente también vinculó estos avances económicos con el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción, además señaló que rankings internacionales como Freedom House, Transparency International y V-Dem han reconocido el alcance de las reformas, lo que ha incrementado la confianza en el país y mejorado el clima de negocios.

Finalmente, el mandatario profundizó en la reforma de la ley de alianzas público-privadas, orientada a ampliar proyectos elegibles, reforzar la sostenibilidad fiscal, simplificar procesos y fortalecer la seguridad jurídica.

Según explicó estas reformas buscan movilizar las inversiones en sectores estratégicos como transporte, energía, agua e infraestructura social, y consolidar una economía más dinámica, incluyente y atractiva para el desarrollo regional.