"Seguimos con el Metro de la ciudad", dice Bernardo Arévalo

El presidente aseguró que se buscan los mecanismos para iniciar la construcción del megaproyecto del metro de la ciudad.

Una semana después de que las municipalidades que integran la Mancomunidad del Sur (Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Amatitlán, Fraijantes, San Miguel Petapa y Escuintla) declararan el tráfico vehicular como una emergencia de movilidad urbana y pidieran fondos para la construcción del Metro, el presidente Bernardo Arévalo señaló que el proyecto sigue en pie.

Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", el mandatario fue cuestionado por los planes de movilidad para la Ciudad de Guatemala debido al llamado que hizo el presidente de la Junta Directiva de la Mancomunidad del Sur y también alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez.

La Mancomunidad envió una carta a Arévalo el pasado 16 de enero y en esta se detalla no solo la declaratoria de emergencia por el tráfico, sino que se confirmara un monto de Q1,200 millones asignados al Presupuesto 2025 y cuyo monto sigue vigente para el desarrollo de la preinversión e inversión del circuito metropolitano del Metro.

Días después, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) compartió un comunicado de prensa en el cual destacaron que el Gobierno ya ha pagado a empresas serias la elaboración de estudios y "corresponde trasladar urgentemente el proyecto a la fase de licitación y posterior construcción y operación".

Posteriormente, la Cámara de la Construcción e Inversión de Guatemala y la Cámara de Comercio se sumaron para solicitar al Gobierno el pronto inicio del proyecto, prometido por el presidente durante el inicio de su Gobierno, y beneficie a millones de personas perjudicadas por la acumulación del tránsito vehicular.

El Metro sigue

En este sentido, Arévalo manifestó que el plan para construir el Metro en la Ciudad de Guatemala sigue en pie y que se buscan los mecanismos necesarios para iniciar su construcción.

"Seguimos con el metro de la ciudad y vemos las opciones constructivas es un megaproyecto que tiene, hay que tener el mecanismo que se sigue para hacerlo", afirmó el mandatario durante su declaración.

Agregó que, de los planes que están vinculados con el Metro, es la adquisición de una flota de buses que estarán destinados a alimentar las arterias del Metro y el Aerometro (ya en construcción).

Inicialmente, Bernardo Arévalo prometió un Metro subterráneo. Finalmente, el Gobierno definió trabajar con base a un metroriel. Una obra presentada hace 13 años y cuya planificación estaba centrada en una alianza público-privada, la cual retomaría parte de la red ferroviaria existente en el país.

Reducción de fondos

Sin embargo, pese a las declaraciones del mandatario, al considerar el proyecto del Metro como un asunto de importancia, en la ampliación presupuestaria, presentada por el Ministerio de Finanzas para el ejercicio fiscal de 2026, se destaca que el monto para el Metro quedó reducido.

La reforma establece una asignación de Q600 millones como una previsión para financiar actividades de preinversión e inversión relacionadas con la modernización del Sistema Metropolitano de Transporte, así como de puertos, aeropuertos y ferrovías.

Este aporte representa la mitad de lo que la Mancomunidad del Sur pidió para la preinversión e inversión del Metro.

A diferencia de lo previsto inicialmente, el monto ya no queda reservado de forma exclusiva para el proyecto del Metro, sino que se integra en un esquema más amplio de obras de infraestructura.