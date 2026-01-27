Metro: Así usará el Gobierno los Q 600 millones destinados para sistema de movilidad

-

Autoridades señalan que la reducción de fondos para este año responde a que no se tiene la certeza de cuáles son los proyectos que hay que priorizar para desarrollar el Metro.

El Gobierno buscará llevar a cabo estudios que le permitan elaborar un plan marco para mejorar el sistema de transporte en la ciudad, lo que incluye un Metro, y con esto saber con certeza qué inversiones se deben priorizar.

La información fue confirmada por el ministro de Finanzas Púbicas Jonathan Menkos, quien fue consultado sobre cuál era la razón por la que en la iniciativa de ampliación presupuestaria enviada al Organismo Legislativo se propone reducir los fondos para el proyecto del Metro metropolitano de Q 1,200 millones a Q 600 millones.

Menkos recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la vigencia del Decreto 27-2025, el cual contenía el Presupuesto de este año y que lo que buscan con la iniciativa es retomar "todos los techos presupuestarios que estaban contenidos en dicha ley".

"El Decreto contenía y la iniciativa contiene Q 600 millones, que son la base para contar con recursos específicos destinados tanto a la mejora de puertos, aeropuertos, el sistema ferroviario y apoyo a la construcción del sistema de transporte Metro metropolitano", explicó el funcionario.

El ministro de Finanzas Jonathan Menkos aseguró que lo que buscan es generar los planes que especifiquen dónde deben invertir. (Foto: Minfin / Soy502)

Agregó que el monto de Q600 millones "obedece a los cálculos" que han hecho los encargados de estos esfuerzos y en este momento avanzan más rápido las inversiones vinculadas a puertos, aeropuertos y la mejora del sistema ferroviario.

"Todavía estamos en la construcción de los estudios que permitan contar con un plan, marco de mejora del sistema de transporte y por lo tanto también del Metro en la ciudad de Guatemala", afirmó el ministro.

Buscan asegurar uso de recursos

La semana pasada las municipalidades que conforman la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur declararon el tránsito como emergencia nacional y solicitaron al Ejecutivo que usara los Q 1,200 millones vigentes en el presupuesto actual para el proyecto del Metro de la ciudad.

La solicitud de los jefes ediles fue secundada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, la Cámara de la Construcción e Inversión de Guatemala, la Cámara de Comercio y una asociación de cooperativas.

Los sectores concuerdan que el tránsito es una emergencia nacional y que el Gobierno debe destinar "urgentemente" los Q 1,200 millones para desarrollar el proyecto del Metro en la ciudad.

En ese contexto, Menkos fue consultado si en algún momento el Gobierno piensa aumentar los fondos para este proyecto y respondió que "la construcción de la primera línea del metro en el departamento de Guatemala es una prioridad" para la administración gubernamental.

"Los recursos que se tienen que asignar son resultado de tener un plan maestro para la construcción que nos permita saber que las inversiones que se tienen que hacer son las inversiones correctas", explicó el funcionario.

Calificó como un "infortunio" que ninguna administración municipal ni gubernamental ha hecho los estudios para poder tener certeza de en dónde, cómo y qué tipo de inversiones se deben hacer para construir un Metro".

El Gobierno envió una iniciativa para que este año ya no sean Q 1,200 millones lo que se usen para el proyecto del Metro sino Q 600 millones. (Foto: Archivo / Soy502)

"El monto —Q 600 millones— permite avanzar hacia esos estudios y posteriormente, si este año avanzáramos tanto y ya podemos hacer una mayor inversión, el Gobierno va a ser el primero en buscar los fondos para tener esas inversiones", afirmó el ministro.

Resaltó que actualmente no se cuenta "con un plan maestro" y que sería poco sensato hacer inversiones en puentes o pasos a desnivel sin tener "claridad de que esa es la inversión que efectivamente se necesita para la construcción del Metro".

Las declaraciones de Menkos se unen a las vertidas por el presidente Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa donde manifestó que el plan para construir el Metro en la Ciudad de Guatemala sigue en pie y que se buscan los mecanismos necesarios para iniciar su construcción.

"Seguimos con el metro de la ciudad y vemos las opciones constructivas es un megaproyecto que tiene, hay que tener el mecanismo que se sigue para hacerlo", afirmó el mandatario durante su declaración.

Agregó que, de los planes que están vinculados con el Metro, es la adquisición de una flota de buses que estarán destinados a alimentar las arterias del Metro y el Aerometro, este último ya en construcción.

Sin datos exactos de los fondos

El ministro de Finanzas también fue consultado sobre hacía dónde fueron orientados los Q 1,200 millones que tenían asignados los trabajos del Metro en el presupuesto de 2025 y que no fueron utilizados.

"Lo que pasa es que cada presupuesto tiene sus prioridades y tiene sus montos, entonces no hay una explicación puntual de hacia dónde fueron los recursos porque el presupuesto es presupuesto", declaró el funcionario.

Añadió que el presupuesto de este año tiene prioridades en materia de inversión en infraestructura en todo el país y como ejemplo citó los proyectos de energía eléctrica rural.

El Gobierno de Bernardo Arévalo insiste que la construcción de un Metro en la ciudad sigue siendo una prioridad. (Foto: Archivo / Soy502)

"Por lo tanto, cada presupuesto tiene sus prioridades, tiene su lógica y por supuesto, tiene su racionalidad", indicó Menkos.

Al preguntarle si el Gobierno ya estimo cuánto dinero podría costar la construcción total del Metro en la ciudad respondió que para eso son los estudios de factibilidad del proyecto.

"Más importante que el monto es tener el plan, han existido algunos esfuerzos, pero no permiten dar certeza de por dónde empezar. Entiendo la preocupación de quienes van a ser sometidos a las urnas y no tiene esos resultados", añadió el funcionario.

Recalcó que el Gobierno no pondrá dinero público para desarrollar un proyecto que no tiene la certeza técnica de que es lo que realmente se debe hacer.

Traería impacto positivo

Alvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria, consideró que la construcción de un Metro en la ciudad sería un proyecto que traería mejoras a la economía nacional.

Explicó que todo proyecto que ayude a facilitar el movimiento y transporte de personas será positivo pues ayudará en temas que van desde el consumo de combustible hasta la inversión que se deba hacer para desarrollar los proyectos.

"Diría que el mayor beneficio es en que se construya —el Metro—, es que son proyectos de mucha inversión, que se van a ver reflejados en la actividad de construcción con la que se mide el Producto Interno Bruto", aseveró el funcionario.

González Ricci señaló que sería positivo por la construcción y la generación de empleo que darían pie gracias a este tipo de inversiones por lo que "claramente va a tener un impacto positivo en la economía".