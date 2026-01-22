Bernardo Arévalo se reúne con funcionarios del Departamento de Guerra de EE.UU.

-

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que, autoridades del país norteamericano sostuvieron una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de la Defensa, el general Henry Sáenz.

Esto debido a que EE.UU. es el socio estratégico de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, el crimen transnacional y la inmigración ilegal, aseguró la Embajada.

En dicha reunión estuvo presente el asesor principal del Secretario de Guerra, Patrick Weaver; el secretario de Guerra Adjunto Interino para la Defensa Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph Humire; y el Oficial de Enlace Superior del Departamento de Seguridad Nacional, Philip Hegseth.

El Asesor Principal del Secretario de Guerra, Patrick Weaver, y el Oficial de Enlace Superior del Departamento de Seguridad Nacional, Philip Hegseth, durante la reunión. (Foto: Embajada de EE. UU. en Guatemala)

También, participaron otros funcionarios del Departamento de Guerra de EE.UU., "para reafirmar la sólida alianza entre ambos países en materia de seguridad, defensa y desarrollo de infraestructura", indicaron las autoridades.

De esta manera, se "consolida una visión compartida de un hemisferio más seguro, fuerte y próspero", agregó la Embajada de EE.UU.

Funcionarios del Departamento de Guerra de EE. UU. también estuvieron en la reunión. (Foto: Embajada de EE. UU. en Guatemala)

Nuevo Encargado de Negocios

El Gobierno confirmó el pasado miércoles que, el nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, quien se hará cargo temporalmente de dicha sede diplomática, llegó el martes 20 de enero al país.

Arévalo señaló que el Encargado de Negocios estará el frente de la sede diplomática en tanto que el Gobierno de Estados Unidos siga en la nominación de un nuevo embajador, proceso que, según el gobernante, es "bastante largo".