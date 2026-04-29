Arévalo garantiza legalidad en elección del fiscal general e inicia entrevistas

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El proceso de entrevistas a candidatos a dirigir el MP continuará el miércoles y jueves de esta semana.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el proceso de elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público se desarrolla con apego a la legalidad, en medio del inicio de la fase de entrevistas a los aspirantes.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el mandatario informó que este martes 28 de abril comenzaron las entrevistas con los primeros candidatos incluidos en la nómina remitida por la Comisión de Postulación.

En esta primera jornada fueron recibidos Beyla Adaly Estrada Barrientos y Gabriel Estuardo García Luna.

El gobernante enfatizó que el proceso se está llevando a cabo conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente, incluyendo el periodo habilitado para la presentación de impugnaciones.

Hoy, martes 28 de abril, he iniciado las entrevistas con dos de los aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público:



• Gabriel García Luna

• Beyla Estrada Barrientos



Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la… pic.twitter.com/UB35qKX8NO — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 29, 2026

En ese sentido, subrayó que el respeto a estos tiempos es un elemento clave para asegurar la legitimidad del procedimiento.

"Este proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, incluyendo el plazo legal para la presentación de impugnaciones, garantizando así la legalidad en cada etapa", señaló el presidente.

Las declaraciones de Arévalo se producen en un contexto en el que el proceso de selección ha estado marcado por acciones legales y resoluciones judiciales que han incidido en la integración de la nómina final de aspirantes.

Las primeras entrevistas

El abogado Gabriel Estuardo García Luna se convirtió en el primer candidato en reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional de la Cultura.

Gabriel Estuardo García Luna se entrevistó en privado con el presidente Bernardo Arévalo. (Foto: SCSP / Soy502)

"Básicamente los planes de trabajo que están a la vista de todos", respondió al ser consultado por periodistas sobre lo discutido con el presidente.

García Luna fue cuestionado sobre la posibilidad de una segunda entrevista, así como sobre los planteamientos específicos realizados por el mandatario durante la reunión, sin embargo, el abogado optó por no responder y se retiró del lugar.

Mientras que la abogada Beyla Adaly Estrada Barrientos fue la segunda aspirante a fiscal general y jefa del MP en sostener una entrevista con el presidente Bernardo Arévalo.

"Fue una entrevista muy agradable. El presidente es una persona muy objetiva y la entrevista giró en torno a la objetividad", declaró la abogada al salir de la reunión con el mandatario.

Al ser consultada qué temas fueron abordados con el mandatario Estrada Lemus explicó que debido a que el gobernante decidió que los encuentros fueran privados, prefería no revelar detalles, pero resaltó que fue una entrevista muy objetiva.