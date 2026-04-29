¡Aspirantes a Fiscal! Beyla Estrada expuso su plan de trabajo a Bernardo Arévalo

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La aspirante a fiscal general señala que el fortalecimiento institucional de la Fiscalía nacional es importante.

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La abogada Beyla Adaly Estrada Barrientos se convirtió este martes en la segunda aspirante a fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) en sostener una entrevista con el presidente Bernardo Arévalo.

Las entrevistas se dan en el marco del proceso de evaluación que desarrolla el Ejecutivo, que empezaron este martes y finalizarán el jueves.

Estrada Barrientos arribó al Palacio Nacional de la Cultura alrededor de las 16:45 horas, minutos antes de la cita programada para las 17:00 horas.

La abogada brindó declaraciones a la prensa previo a su ingreso, en las que expuso sus expectativas y parte de su trayectoria profesional.

Beyla Adaly Estrada Barrientos es la segunda aspirante a fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) en sostener una entrevista con el presidente Bernardo Arévalo.



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"Lo que espero es darme a conocer con el señor presidente y dar a conocer mi plan de trabajo. Es importante que el señor presidente tenga también cercanía con cada uno de los miembros de la nómina", manifestó la aspirante a dirigir el MP.

En cuanto a su experiencia, Estrada Barrientos señaló que inició su carrera en el Ministerio Público, posteriormente se desempeñó como abogada litigante y cuenta con más de 12 años dentro del Organismo Judicial.

Indicó que ha ocupado cargos como magistrada de corte penal, de sala de apelaciones y actualmente preside la Junta de Disciplina Judicial.

Respecto de los ejes de su propuesta, la aspirante enfatizó la necesidad de fortalecer el Ministerio Público en distintas áreas.

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"Fortalecimiento a nivel institucional sobre todo, creemos que la institución merece ser fortalecida tanto en el área fiscal, también en el área administrativa y también en el área técnica que es importante", explicó la abogada

Consultada sobre los desafíos que enfrenta la institución, reconoció la complejidad del contexto. "Demasiados retos, hay muchos retos que es importante hablar", afirmó.

La entrevista forma parte del cronograma establecido por el Ejecutivo para conocer a los seis candidatos incluidos en la nómina remitida por la Comisión de Postulación.