Gabriel García Luna, aspirante a Fiscal General, se reunió en privado con Arévalo

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El proceso de entrevistas a los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público inició este martes.

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El abogado Gabriel Estuardo García Luna se convirtió en el primer candidato en reunirse con el presidente Bernardo Arévalo, en el Palacio Nacional de la Cultura.

García Luna llegó minutos antes de las 15:00 horas a la sede del Ejecutivo y, a su ingreso, evitó brindar declaraciones a la prensa sobre los temas que abordaría durante el encuentro con el mandatario.

La entrevista se extendió por poco más de una hora y concluyó alrededor de las 16:20 horas.

Gabriel Estuardo García Luna, primer aspirante a dirigir el MP que se entrevistó con el presidente Bernardo Arévalo, no da mayores detalles a la prensa luego de salir de la reunión.



Estuardo Paredes pic.twitter.com/oq18v4uqL2 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 28, 2026

A su salida, el aspirante mantuvo una postura similar y no ofreció mayores detalles sobre el contenido de la conversación.

"Básicamente los planes de trabajo que están a la vista de todos", respondió al ser consultado por periodistas sobre lo discutido con el presidente.

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La entrevista forma parte del cronograma establecido por el Ejecutivo para evaluar a los seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación.

El proceso se desarrolla bajo expectativa pública en torno a los criterios que serán utilizados para la designación del próximo jefe del Ministerio Público.