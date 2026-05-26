Fuerte lluvia derriba un árbol en zona 10 (Video)

Árbol cayó a la vía vehicular.#PoliciaMT ayuda para retirar los obstáculos con personal de “Limpia y Verde” en 1 calle, entre Avenida Reforma y 2 avenida zona 10.



Se apoya a bomberos que atienden a quienes viajaban en una camioneta.#26may26PMT pic.twitter.com/6mIMzC38jk