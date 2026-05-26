Fuerte lluvia derriba un árbol en zona 10 (Video)

Las ramas del árbol obstaculizaron uno de los carriles que conducen a la avenida Reforma.
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Durante la tarde de este martes 26 de mayo, las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala informaron sobre un árbol que cayó en una vía de la zona 10 capitalina, interrumpiendo el paso.
El hecho se registró en la 1 calle, entre Avenida Reforma y 2 avenida de la zona ya mencionado. Solo se reportan daños materiales.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, quienes dieron primeros auxilios a los tripulantes de un vehículo tipo camioneta que quedaron afectados debido al incidente.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito brinda apoyo para retirar los obstáculos del área junto al personal de "Limpia y Verde" para habilitar el paso.
Se recomienda transitar con precaución para evitar percances viajes debido al asfalto mojado.