Joven guatemalteco muere tras sufrir un accidente de tránsito en Nueva York

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Se presume que el guatemalteco se conducía en la vía contraria e impactó de frente con otro vehículo.

Un migrante guatemalteco murió en un accidente de tránsito ocurrido durante el fin de semana del Día de los Caídos en la autopista Saw Mill River Parkway, en el condado de Westchester, Nueva York.

De acuerdo con la policía del condado, el choque ocurrió alrededor de las 5:40 de la mañana (hora local) del sábado 23 de mayo, en los carriles con dirección sur de la autopista, cerca del cruce con Yonkers Avenue, en la ciudad de Yonkers.

Las investigaciones preliminares indican que un Jeep SUV colisionó con un Ford SUV que circulaba hacia el sur. Según las autoridades, el primero de los vehículos presuntamente se desplazaba en dirección contraria momentos antes del impacto.

El conductor de este vehículo, identificado como Luis Ba Choc, de 25 años, originario de Guatemala, falleció en la escena.

Luis Ba Choc en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. (Foto: Redes sociales)

Pruebas toxicológicas

El piloto del otro automotor, un hombre de 58 años residente de Dobbs Ferry, fue trasladado al Centro Médico Jacobi, en el Bronx, para recibir atención por las heridas sufridas. Hasta ahora, las autoridades no han actualizado públicamente su estado de salud.

Las investigaciones preliminares sugieren que el guatemalteco habría ingresado a la autopista desde Rumsey Road poco antes de la colisión. Las autoridades añadieron que se realizarán pruebas toxicológicas para determinar si hubo factores adicionales involucrados.

Mientras tanto, la familia de Luis inició una campaña para recaudar fondos y poder repatriar su cuerpo a Guatemala, donde esperan darle cristiana sepultura. Quienes deseen apoyar pueden hacerlo aquí.

Familiares de Luis desean repatriarlo a Guatemala para darle cristiana sepultura. (Foto: Daily Voice)

*Con información de Daily Voice y GoFundMe