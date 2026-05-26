El joven guatemalteco que no pudo asistir a su graduación en EE.UU.

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Sus compañeros colocaron una silla vacía con su atuendo de graduación como muestra de apoyo.

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La comunidad de Trion High School rindió homenaje al estudiante guatemalteco Elder Yuvini Aguilar Macario durante la ceremonia de graduación, luego de que el joven no pudiera asistir por permanecer bajo custodia migratoria.

Durante el acto, compañeros y autoridades escolares colocaron una silla vacía junto con sus atuendos de graduación, como muestra de apoyo y reconocimiento hacia el estudiante de 19 años, quien formaba parte de la promoción que se graduó este mes.

¡Arrestado!

Elder fue arrestado el pasado 2 de mayo en el condado de Walker, Georgia, durante una parada de tráfico. Según las autoridades, enfrentó cargos por conducir sin licencia válida y no mantenerse dentro de su carril. Posteriormente fue transferido a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el alguacil Steve Wilson, el caso fue notificado a las autoridades federales mediante el programa 287(g), tras lo cual ICE emitió una orden de detención migratoria. Luego fue trasladado primero a la cárcel del condado de Floyd y posteriormente al Centro de Detención del condado de Irwin, donde permanece actualmente.

Familiares del joven indicaron que llegó a Estados Unidos cuando era niño y que recientemente había comenzado estudios de soldadura en Georgia Northwestern Technical College. Además, formaba parte del equipo de fútbol de la escuela.

La familia continúa buscando apoyo legal mientras enfrenta el proceso migratorio. Mientras tanto, la comunidad escolar y residentes de la zona han expresado respaldo al estudiante y a sus seres queridos tras su ausencia en la graduación.