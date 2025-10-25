Versión Impresa
Bernardo Arévalo se pronuncia tras hallazgo de cadáveres en Palencia

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de octubre de 2025, 08:23
Bernardo aseguró la confianza y capacidad de los nuevos nombramientos de la cúpula de Gobernación. (Foto: Estuardo Paredes /Soy502)

El mandatario lanzó un contundente mensaje a los responsables del crimen.

EN CONTEXTO: ¡Urgente! Localizan ocho cadáveres dentro de bolsas plásticas en ruta al Atlántico

La noche del 24 de octubre fueron encontrados 8 cadáveres debajo del puente San Juan, ubicado en el kilómetro 21 ruta al Atlántico, los cuales se presume son consecuencia del conflicto entre maras.

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de sus redes sociales y lanzó un mensaje contundente a los responsables del hecho en Palencia.

"No habrá impunidad", afirmó el mandatario tras girar órdenes al nuevo Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda para encontrar a los culpables del hecho.

"Este gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados", agrego Arévalo.

