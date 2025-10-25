Bernardo Arévalo se pronuncia tras hallazgo de cadáveres en Palencia

El mandatario lanzó un contundente mensaje a los responsables del crimen.
La noche del 24 de octubre fueron encontrados 8 cadáveres debajo del puente San Juan, ubicado en el kilómetro 21 ruta al Atlántico, los cuales se presume son consecuencia del conflicto entre maras.
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de sus redes sociales y lanzó un mensaje contundente a los responsables del hecho en Palencia.
"No habrá impunidad", afirmó el mandatario tras girar órdenes al nuevo Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda para encontrar a los culpables del hecho.
"Este gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados", agrego Arévalo.