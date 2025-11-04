Congreso elige primer secretario y primer vicepresidente para finalizar período

-

Funcionarios terminarán el periodo legislativo 2025-2026.

El pleno del Congreso de la República eligió a los diputados Orlando Blanco, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y Gerson Barragán, del bloque Visión con Valores (Viva), como primer secretario y primer vicepresidente del Congreso respectivamente de la Junta Directiva para el periodo 2025-2026.

La sesión plenaria de este martes inició con la lectura del auto contenido en el expediente de amparo en única instancia 8172-2025 de la Corte de Constitucionalidad (CC) el cual ordenaba que se reanudara la sesión plenaria con la elección de la primera secretaría del Congreso.

El auto fue leído y sin más mayor discusión la secretaría anunció que se declaraba sesión permanente como lo ordenó la CC, posteriormente el diputado Jairo Flores propuso al diputado Blanco para ocupar la primera secretaría.

El diputado Orlando Blanco, fue electo como primer secretario del Congreso. (Foto: Wilder López / Soy502)

El plano votó y la propuesta recibió 141 votos por lo cual resultó electo, mientras que el Acuerdo Legislativo 7-2025 para darle posesión recibió 138 votos a favor y se procedió a juramentar al congresista del bloque VOS.

Al terminar ese trámite se levantó la sesión permanente y el diputado Edin De Jesús Mejía, presentó una moción privilegiada para que se leyera una resolución de la CC con la cual se daba vía libre al partido Viva para sustituyera al diputado Jorge Crespo Delgado, como primer vicepresidente del Congreso ya que lo desconocen como miembro del bloque.

LEA MÁS: Oficialismo frustra la elección del primer secretario del Congreso

En la misma moción se propuso para relevar a Delgado al diputado Jerson Barragán, esta recibió un total de 143 votos a favor, luego, sin discusión se entró votar por la elección y 145 diputados aprobó elegir a Barragán como primer vicepresidente para finalizar el periodo 2025-2026.

El Acuerdo Legislativo 8-2025 con el cual se le dio posesión al primer vicepresidente recibió 144 a favor y se procedió a juramentarlo. De esta forma la Junta Directiva del Congreso quedó integrada.