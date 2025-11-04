Luis Contreras será el nuevo presidente del Congreso durante 2026

-

Luis Contreras, nuevo presidente del Congreso, ofrece una gestión de puertas abiertas. El actual presidente, quedó como vicepresidente.

El pleno del Congreso de la República eligió con 149 votos a favor a su Junta Directiva para el periodo 2026-2027, la cual tiene amplía representación de bancadas del Organismo Legislativo.

Inmediatamente después de elegir al primer secretario y el primer vicepresidente del Congreso de la Junta Directiva, el diputado oficialista José Carlos Sanabria, presentó una moción privilegiada para elegir a la Directiva del periodo 2026-2027.

La moción recibió 149 votos a favor e inmediatamente después Sanabria presentó la planilla que a la postre fue única y que recibió la misma cantidad de votos. La directiva electa es la siguiente:

El Congreso eligió a su Junta Directiva. (Foto: Wilder López / Soy502)

Luis Contreras, Presidente, bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Nery Ramos, Primer vicepresidente, bloque Azul.

Elmer Palencia, Segundo vicepresidente, bloque Valor.

Kevin Escobar, Tercer vicepresidente, bloque Cabal.

Juan Carlos Rivera, Primer secretario, bloque Victoria.

Lucrecia Samayoa, Segunda secretaria, bloque Bienestar Nacional (Bien).

Gersón Barragán, Tercer secretario, bloque Visión con Valores (Viva).

Orlando Blanco, Cuarto secretario, bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Julio López, Quinto secretario, bloque Cabal.

El Acuerdo Legislativo 9-2025 con el cual se oficializó la elección de la Junta Directiva recibió 134 vatos a favor.

Opiniones a favor y en contra

El diputado oficialista Samuel Pérez afirmó que la "Junta Directiva que se ha elegido tiene no sólo la oportunidad, sino la responsabilidad histórica y el mandato del pueblo de Guatemala para conducir los procesos del próximo año".

Aseguró que la elección representa la "búsqueda de justicia" y que los diputados con su voto se pusieron "del lado correcto de la historia". Al mismo tiempo externó su apoyo al diputado Contreras.

Mientras que la diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, afirmó que la elección de la directiva "es la repetición de los mismos vicios que se han caracterizado durante dos años".

"Un congreso desconectado con el pueblo, sordo ante sus necesidades y sometido a intereses que no tienen nada que ver con la nación. Una junta directiva que no escucha, no responde y no representa al pueblo de Guatemala", afirmó la legisladora.

El presidente electo del Congreso ofreció una administración de puertas abiertas. (Foto: Wilder López / Soy502)

Ofrece puertas abiertas

El presidente del Congreso electo, Luis Contreras, agradeció a sus compañeros que hay confiado en él para el cargo. "Junto a mis colegas electos para la Junta Directiva conformada por distintos bloques reiteramos nuestra responsabilidad hacía la consolidación de la democracia", afirmó.

"Sepan que las puertas del Congreso estarán abiertas para el diálogo, permanecerán al servicio de los 159 diputados que me honro en acompañar en esta décima legislatura y por supuesto a todo el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional", afirmó Contreras.

Agregó que "no se puede hacer patria" sino hay consensos y ofreció que se acercará a todos los bloques del Congreso para obtener apoyos y "aprobar" las leyes necesarias para el desarrollo del país.