Arévalo resta importancia al caso UNOPS presentado por el MP

-

Gobernante indica que se verificará la calidad de las medicinas que adquiere el Estado.

OTRAS NOTAS: Diez claves para entender el caso UNOPS

El mandatario Bernardo Arévalo restó importancia al caso de supuesta corrupción presentado por el Ministerio Público (MP), en el cual estaría involucrado su hermano y señaló que la acusación es espuria e inventada.

El presidente fue consultado sobre un audio con la voz de su hermano presentado por el MP, como parte de la investigación sobre presuntas anomalías entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

"Primero hay que tomar en cuenta que UNOPS, es una organización, no una empresa, no es un negocio. Es una agencia que es parte del Sistema de Naciones Unidas y que tiene un mandato de apoyar a los gobiernos en la gestión de proyectos de todo tipo", afirmó el mandatario.

El gobernante restó importancia al caso presentado por el MP. (Foto: Archivo / Soy502)

Argumentó que la organización opera en más de 100 país alrededor del mundo y en Guatemala no es desconocida. También dijo que debido a su trabajo en el país, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) "se ahorró más de US$ 138 millones (Q 1,057 millones) en la compra de medicinas".

El gobernante aseguró que el mercado guatemalteco de las medicinas está "capturado" y por eso, en este país, se tienen "las medicinas más caras de toda la región". "No extraña que haya gente que no quiera que UNOPS esté metida en la compra de medicinas", dijo.

"Como esta acusación es espuria e inventada, es tan espuria como sus autores, darles credibilidad a los audios es francamente medio ingenuo. Es muy probable que los audios sean simplemente otro pedazo de la ficción que un MP desacreditado, dedicado a promover la corrupción", declaró Arévalo.

Según el presidente el MP lo que hace es tratar "de proteger que alguien para que siga haciendo negocio con el dinero del pueblo".

"Le puedo asegurar que la calidad de las medicinas estará siendo monitoreada, para garantizarle al pueblo de Guatemala la mayor calidad posible. Gracias a este mecanismo, el abastecimiento que tenemos en los hospitales no se había visto en los últimos 15 años", aseveró el gobernante.