Presidente Arévalo insiste en reformar la Ley Orgánica del MP para remover al fiscal

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El gobernante cuestiona el cambio de postura de los legisladores y señala que le hubieran ahorrado al país "dos años de Consuelo Porras".

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que mantiene su postura a favor de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), con el objetivo de que tener la facultad de remover al fiscal general cuando lo considere necesario.

El mandatario fue consultado sobre la posibilidad de impulsar cambios a la normativa ahora que ya nombró al nuevo fiscal general y jefe del MP, en medio de intenciones dentro del Congreso de la República de promover modificaciones a dicha legislación.

El gobernante afirmó que su posición no ha variado y recordó que desde el inicio de su administración señaló que la reforma realizada en 2016 contenía "un error fundamental", al limitar las facultades del presidente respecto al jefe del ente investigador.

"La posición alrededor de llevar a cabo reformas de la Ley Orgánica del MP no cambia", expresó Arévalo, quien agregó que la intención siempre ha sido "restablecer de alguna manera el sentido del texto original en la legislación".

En el Congreso han surgido voces que buscan reformar la Ley Orgánica del MP. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente cuestionó a los diputados del Congreso de la República por mostrar ahora apertura a discutir reformas que fueron rechazadas durante los últimos dos años, cuando él promovió cambios para remover a la fiscal general Consuelo Porras.

"Tal vez lo que habría que hacer es preguntarles a los señores diputados ¿qué los hace hoy encontrar lo que no habían encontrado antes?", declaró el mandatario.

El gobernante señaló que fueron los legisladores quienes modificaron su postura sobre el tema y afirmó que, de haber aprobado antes las reformas "le hubieran ahorrado al pueblo de Guatemala dos años de Consuelo Porras".

Las declaraciones del presidente surgen luego de que oficializara que el nuevo fiscal general y jefe del MP será Gabriel Estuardo García Luna.