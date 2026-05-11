Arévalo afirma que concluye una etapa de “deterioro y manipulación” en el MP

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Arévao dice que no le preocupan los amparos que buscan evitar la elección del jefe de la fiscalía nacional.

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El presidente Bernardo Arévalo aseguró que esta semana concluye una etapa de "deterioro, manipulación y perversión de la justicia" en el Ministerio Público (MP), en referencia a la salida de Consuelo Porras como fiscal general y jefa de esa institución.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario señaló que el próximo 17 de mayo iniciará "una nueva etapa" para el ente investigador con la llegada de Gabriel Estuardo García Luna, a quien designó para dirigir el MP durante el periodo 2026-2030.

"Esta es la última semana en la que Consuelo Porras estará a la cabeza del MP. Esta es la última semana de una etapa compleja de deterioro, de manipulación y perversión de la justicia en nuestro país", expresó el gobernante.

Arévalo afirmó que, luego que se dé la salida de Porras, se abrirá "un nuevo capítulo para un futuro de una fiscalía puesta al servicio de la república y al servicio de la población".

Consuelo Porras dejará de ser fiscal general luego de ocho años en el cargo. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente reiteró que decidió designar a García Luna porque, según indicó, reúne capacidades legales, integridad y honradez para encabezar el "rescate" del MP.

Asimismo, sostuvo que el nuevo fiscal general deberá actuar "con independencia y no responder a intereses políticos".

"El fiscal general no llega para servir a un presidente específico, no llega para servir a un político, no llega para servir a este presidente ni a ningún interés político determinado; llega para responder a la república y servir a la población", declaró el mandatario.

Añadió que la expectativa es que el sistema de justicia deje de utilizarse como una herramienta política y se enfoque en combatir la delincuencia organizada, la corrupción y la impunidad.

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Periodistas consultaron al gobernante sobre los recursos de amparo planteados contra la Comisión de Postulación para fiscal general y si tema que estos frenen la elección del nuevo jefe del MP.

Ante ello, Arévalo indicó que el Gobierno no prevé cambios en el proceso y descartó preocupación por las acciones legales presentadas ante la Corte de Constitucionalidad.

"Ya hay varios recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que fueron desechados anteriormente. No vemos por qué estos no van a correr la misma suerte, porque tienen el mismo tipo de fundamento", afirmó el presiente

Gabriel Estuardo García Luna, asumirá como jefe del MP el próximo 17 de mayo. (Foto: Archivo / Soy502)

El mandatario agregó que no esperan "ninguna sorpresa alrededor de esta situación".

Sobre la toma de posesión de García Luna, el gobernante confirmó que aún no ha sido juramentado, aunque indicó que el acto se llevará a cabo en los próximos días y que podría desarrollarse de manera pública.

Arévalo explicó que la juramentación está vinculada con la fecha en que García Luna debe asumir formalmente el cargo en el Ministerio Público, prevista para el 17 de mayo, y aseguró que el Gobierno "informará oportunamente sobre la actividad".