Revelan detalles del nuevo viaje de Bernardo Arévalo hacia Panamá

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La actividad contempla una agenda de alto nivel que incluye un diálogo entre jefes de Estado y jefes de delegación.

El presidente Bernardo Arévalo arribó a Panamá para participar en las actividades de alto nivel conmemorativas por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, un encuentro histórico que reúne a jefes de Estado y representantes de distintos países de la región.

El mandatario guatemalteco viajó acompañado de la primera dama Lucrecia Peinado.

Su llegada a Panamá fue confirmada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), que informó sobre la participación de la delegación guatemalteca en la agenda oficial de la conmemoración.

De acuerdo con la SCSP, el programa del Bicentenario contempla una agenda de alto nivel que incluye un diálogo entre jefes de Estado y jefes de delegación.

El mandatario participará el programa del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. (Foto: SCSP / Soy502)

Dicho espacio está destinado al intercambio de visiones y reflexiones sobre la integración regional y los desafíos compartidos entre las naciones participantes.

Hasta el momento, la Presidencia de Guatemala no ha proporcionado mayores detalles sobre la agenda específica que desarrollará el mandatario durante su estancia en Panamá ni sobre posibles reuniones bilaterales o actividades adicionales en el marco de la conmemoración.

El Congreso Anfictiónico de Panamá fue convocado en 1826 por el libertador Simón Bolívar con el propósito de promover la unidad, la cooperación y la defensa común entre las nuevas repúblicas hispanoamericanas surgidas tras los procesos de independencia.

Doscientos años después, la conmemoración busca reivindicar ese ideal integracionista y reflexionar sobre los retos actuales de la región.