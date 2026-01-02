Versión Impresa
Las imágenes posteriores al accidente de tránsito en la ruta al Pacífico

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de enero de 2026, 11:21
El tránsito es lento dado el percance vial. (Foto: Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva)

En la colisión estuvieron involucrados cuatro vehículos, esto ocasionó tránsito lento la mañana del viernes 2 de enero.

En el kilómetro 30 de la CA-9 Sur, ruta al Pacífico, se registró un choque múltiple, donde cuatro vehículos colisionaron. 

Así están en el lugar:

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que el tránsito es lento y se mantiene afectado hasta el kilómetro 22, jurisdicción de Villa Nueva. Por lo que, recomiendan precaución al conducir.

Autoridades se hicieron presentes en el lugar coordinando el tránsito y la seguridad. Además, los Bomberos Voluntarios brindaron asistencia médica a los pasajeros de uno de los vehículos implicados.

Esto debido a que en el automóvil se transportaban nueve personas, quienes resultaron con lesiones leves y con crisis nerviosa por el impacto. 

