Las imágenes posteriores al accidente de tránsito en la ruta al Pacífico

En la colisión estuvieron involucrados cuatro vehículos, esto ocasionó tránsito lento la mañana del viernes 2 de enero.
OTRAS NOTICIAS: Sofocan incendio ocurrido en centro comercial en la Aguilar Batres (video)
En el kilómetro 30 de la CA-9 Sur, ruta al Pacífico, se registró un choque múltiple, donde cuatro vehículos colisionaron.
Así están en el lugar:
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva informó que el tránsito es lento y se mantiene afectado hasta el kilómetro 22, jurisdicción de Villa Nueva. Por lo que, recomiendan precaución al conducir.
Autoridades se hicieron presentes en el lugar coordinando el tránsito y la seguridad. Además, los Bomberos Voluntarios brindaron asistencia médica a los pasajeros de uno de los vehículos implicados.
Esto debido a que en el automóvil se transportaban nueve personas, quienes resultaron con lesiones leves y con crisis nerviosa por el impacto.