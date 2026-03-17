¡Sin Finalissima! Argentina jugará amistoso ante Guatemala en Buenos Aires

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La Finalissima será reemplazada por este amistoso el próximo martes 31 de marzo.

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La selección argentina, que tenía previsto jugar contra España en la Finalissima el 27 de marzo en Catar, reemplazará ese partido suspendido el domingo por un amistoso frente a Guatemala en Buenos Aires el 31 de marzo, anunció este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", informó la AFA.

Añadió que informará "en los próximos días" detalles sobre el plan de trabajo, los convocados y el estadio donde se jugará el partido, que significaría la despedida de los campeones del mundo ante su público de cara a la defensa del título en Norteamérica 2026.

La prensa local apunta a La Bombonera, casa de Boca Juniors, como el estadio que alojaría el amistoso, debido a que El Monumental, su patio habitual, tiene programados tres recitales de AC/DC, uno de ellos el 31 de marzo.

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces durante la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).

El esperado duelo entre España y Argentina, actuales campeones de Europa y Sudamérica respectivamente, había quedado en duda por los ataques sufridos por Catar en el marco de la guerra en Oriente Medio, surgida tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y la respuesta iraní contra países de la región.

Finalmente, la UEFA anunció el domingo la cancelación del partido al no lograr un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA para encontrar una nueva sede.

Con información de AFP