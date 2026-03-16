Michael B. Jordan fue por una hamburguesa tras obtener su Oscar

-

Michael B. Jordan celebró en un restaurante de comida rápida tras recibir su primer Oscar a "Mejor Actor" por su participación en "Sinners"

El intérprete fue visto por la prensa pidiendo una hamburguesa y papas fritas tras la gala de la 98ª edición, el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

De inmediato los comenzales le hicieron fotografías y se grabaron junto a la estrella.

Una tradición

Jordan no es la primera estrella en cenar hamburguesas tras su victoria, Hilary Swank, Steven Spielberg y Joaquin Phoenix han sido algunos de los famosos que cenan así.

Los ganadores de La Academia no tienen tiempo de comer pues deben atender a la prensa y asistir a varias conferencias, por ello, cuando todo termina, de madrugada pasan al lugar más cercano, el restaurante "In-N-Out Burger", cercana al teatro, el resto es historia.

Michael B. Jordan fue considerado "Mejor Actor". "Dios es grande, Dios es bueno", dijo su discurso en el que agradeció a sus padres, quienes viajaron desde Ghana para estar presentes en la ceremonia.

En la ceremonia, Jordan recibió una gran ovación tras subir al escenario, y en su discurso de aceptación agradeció a su familia, al equipo de la película y a los pioneros negros de la industria, mencionando a figuras como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx y Forest Whitaker.

MIRA:

*Yo falto a la chamba un día*



Mis compañeros: wey vino Michael B. Jordan con su Oscar recién ganado ️️ pic.twitter.com/LqhyWPzUri — Swiftie Mexicana (@LaTayMexicana) March 16, 2026