Conductor impacta contra un auto que pretendía virar en "u" (video)

Los dos heridos "patinaron" sobre el asfalto tras el impacto.
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Durante la mañana de este martes 17 de marzo se registró un accidente entre dos conductores.
El percance ocurrió en El Calvario, Quetzaltenango.
Según un video publicado en redes sociales, el conductor de un auto giró en u, sin percatarse que un motociclista venía a su izquierda.
Al maniobrar, el motorista, quien venía acompañado, impactó contra el auto. Ambos quedaron sobre el asfalto.
Tras el choque, el conductor del auto huyó del lugar, mientras que otras personas se acercaron para auxiliar a los heridos.
Mira aquí el video: