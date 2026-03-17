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Conductor impacta contra un auto que pretendía virar en "u" (video)

  • Por Jessica González
17 de marzo de 2026, 11:42
Uno de los conductores y su acompañante quedaron sobre el asfalto. (Foto: captura de video)

Uno de los conductores y su acompañante quedaron sobre el asfalto. (Foto: captura de video)

Los dos heridos "patinaron" sobre el asfalto tras el impacto. 

OTRAS NOTICIAS: Hombre muere dentro de su auto tras impacto de bala (video)

Durante la mañana de este martes 17 de marzo se registró un accidente entre dos conductores. 

El percance ocurrió en El Calvario, Quetzaltenango. 

Según un video publicado en redes sociales, el conductor de un auto giró en u, sin percatarse que un motociclista venía a su izquierda. 

Al maniobrar, el motorista, quien venía acompañado, impactó contra el auto. Ambos quedaron sobre el asfalto.

Tras el choque, el conductor del auto huyó del lugar, mientras que otras personas se acercaron para auxiliar a los heridos.

Mira aquí el video: 

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