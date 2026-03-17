Aspirantes con impedimentos presentarán defensa ante postuladora de Fiscal General

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La Comisión de Postulación para Fiscal recibirá las respectivas pruebas de descargo de los postulantes con impedimentos en su contra.

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A partir de este día, los seis aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), objetados podrá entregar su respectiva defensa para desvanecer los señalamientos en su contra.

El plazo en cuestión vence el lunes 23 de marzo y para recibir los documentos correspondientes se habilitó un modulo ubicado en el primer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en horario de 8:00 a 15:30 horas.

Posteriormente, el pleno de comisionados conocerá los argumentos planteados por postulantes objetados y determinará si éstos quedan desvanecidos o no.

Estos son los seis postulantes objetados:

María Consuelo Porras Argueta

Henry Alejandro Elías Wilson

Walter Brenner Vásquez Gómez

Marco Antonio Cortes Sis

José Manuel Quinto Martínez

Carlos Humberto Rivera Carrillo

Para el martes 24 de marzo se conocerán los impedimentos presentados con su respectiva defensa.

El múdulo de recepción de tachas se habilitó en el primer nivel del del Palacio de Justicia del OJ. (Foto: Archivo/Soy502)

Señalamientos

Entre los aspirantes con más impedimentos sobresalen la actual jefa del MP, María Consuelo Porras (5 tachas), y el exmagistrado de Corte de Apelaciones, Henry Alejandro Elías Wilson (3).

En el caso de Porras, destaca el presentado por Sergio Morataya quien se refirió a criminalización en su contra en el caso conocido como Toma de la USAC: Botín político, además las acusaciones de plagio de la tesis en su grado académico de doctorado presentado por la diputada Andrea Reyes.

También el señalamiento del diputado José Chic que objetó con el argumento de la reducción de la capacidad operativa del MP, el litigio malicioso contra operadores de justicia, falta de acceso a información pública, criminalización y persecución penal selectiva y por el caso de adopciones ilegales.

En tanto que, al postulante Henry Alejandro Elías Wilson le fueron aceptados los tres impedimentos presentados en su contra por sus presuntos vínculos con actores señalados en redes de influencia y acciones para debilitar instituciones.

Consuelo Porras, actual fiscal general, deberá resolver cinco señalamientos en su contra en la postuladora para el MP. (Foto: Archivo/Soy502)

Aspirantes objetados

Es de resaltar que, inicialmente 18 postulantes a Fiscal General fueron objetados, sin embargo, el pleno de la Comisión decidió aceptar para su trámite solo los señalamientos presentados contra seis aspirantes.

Sin embargo, tras verificar el cumplimiento de requerimientos, el pleno de comisionados decidió que, únicamente 6 aspirantes debían de presentar su respectiva pruebas de descargos a los señalamientos en su contra.