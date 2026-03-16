Balletista se presenta en show de Los Oscar ¿fue una respuesta a Timothée Chalamet?

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Tras la controversia de Timothée Chalamet al decir que a nadie le interesaba el ballet o la ópera, Misty Copeland, pionera bailarina principal del American Ballet Theatre, apareció en el escenario de los Oscar en uno de los shows musicales.

Durante la interpretación de "I Lied to You", la canción nominada al Óscar de la película "Sinners", el ballet clásico apareció como parte de la presentación.

La aparición de Copeland junto a Miles Caton, protagonista de Sinners, al compositor Raphael Saadiq, Shaboozey y Alice Smith pareció una clara respuesta a un comentario improvisado a Timothée sobre la supuesta exclusión del ballet de la cultura dominante, sin embargo, al consultarle, ella insiste, en que la coincidencia es pura casualidad.

Foto: AFP.

"Eso es lo que parece, pero no fue así en absoluto. Había aceptado participar antes de que todo esto sucediera y se hiciera tan viral", dijo.

"La productora creativa de la actuación, Serena Göransson, dijo que el momento concidió como una extensión del universo de la película de Ryan Coogler: una épica vampírica de estilo gótico sureño que difumina los géneros y está impregnada de música blues, folclore e historia cultural afroamericana. (El esposo de Göransson, Ludwig, compuso la banda sonora de Sinners, nominada al Óscar). Y Copeland, de hecho, formó parte de ese universo desde el principio.

"Ryan Coogler estaba muy interesado en que usara un vestuario que representara uno de los papeles icónicos que he interpretado bailando en mi carrera".

"Surgió la idea de El lago de los cisnes, y luego la de El pájaro de fuego. Y creo que El pájaro de fuego conectó muy bien con la película y la canción en particular, en la que se entrelazan diferentes espíritus de la historia, la cultura, la música y la danza", contó.

Los movimientos que Copeland creó específicamente para la ocasión. "La creé por mi cuenta, definitivamente inspirada en la coreografía de Harlem, con un toque de danza de pájaro que no es específica de El pájaro de fuego, y un poco de El cisne".

Copeland se sometió hace solo tres meses a una cirugía de reemplazo de cadera. "Definitivamente no estoy lista para estar en un escenario, todavía estoy haciendo fisioterapia; ni siquiera estoy tomando clases de ballet", pero afirmó que no podía rechazar formar parte de la ceremonia.

Además hubo un segmento de ópera, durante el momento de comedia aunque se desconoce si fue agregado tras la controversia.

MIRA:

Step inside the juke joint.



Miles Caton and Raphael Saadiq performing “I Lied to You” from SINNERS at the 98th #Oscars, joined by Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Alice Smith and Shaboozey. pic.twitter.com/76U6mxWdT4 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026