A través de un acercamiento virtual en el que participó Soy502, Ricardo Arjona conversó de los momentos, datos curiosos, incluso de su sentir en la industria musical y de la realización de su álbum "Blanco".

El guatemalteco decidió resolver las dudas de muchos alrededor del mundo, sobre sus procesos creativos, por ello habló a través de una cercana plática en línea.

Desde las incomodidades grabando en Abbey Road hasta su dueto con una celebridad guatemalteca, la intimidad de "Blanco" fue parte de una amena charla.

Dentro de su estudio, con guitarra en mano, y luciendo una camisa blanca, el guatemalteco se conectó y con su personalidad juguetona y emoción en el rostro, mostró un pedazo de la canción "El blues de la notoriedad" interpretada por su compatriota Gaby Moreno.

"Aquí viene la sorpresa... supuestamente no lo podía hacer", dijo entre risas... "ella fue la productora de esta canción, he dicho un montón de veces que Gaby es una de mis cantantes preferidas, me encanta, hizo un trabajo fantástico...grabar esta canción con ella fue increíble", aseguró.

"En el 'Blues de la notoriedad' hablo un poco del aburrimiento en la industria... un aburrimiento tremendo, ellos generan a una especie de método para poder cruzar... quedarme quieto me aburre, yo puede haberme quedado haciendo canciones con el sonido de 'Historias' por ejemplo, uno de los discos más emblemáticos, pero lo que hice fue una inmensa contradicción, hago 'Animal Nocturno' y descubro que no me sentía cómodo, que se me estaba haciendo costumbre, salió 'Si el norte fuera el sur' y boom, me dijeron: ¿te volviste loco?, una canción de semi protesta, o 'Tu reputación' frase que iniciaba con una palabra que ya la vetaba en todos los medios; este afán que parece una rebeldía es más bien un afán de irme por otro lado para no encasillarme yo mismo, para buscarme maneras de mantenerme entretenido", afirmó.

"Los métodos de la industria son crear un machote, yo no puedo quedarme quieto", aseguró.

También habló acerca de la importancia del apoyo a los artistas nacionales:

"Quiero hablar de Pancho... Hoy que nos ha tocado, sin pretender, habitar en el mundo de las redes sociales y demás, me he puesto a ver las redes de Panchorizo y es muy difícil encontrar una tan interesante... es genial lo que hace", reveló.

En Guatemala la gente está acostumbrada a que hay que irse a tener éxito afuera, para que la gente lo acepte a uno en su propio país... Guatemala no debe esperar a que sus artistas se vayan a otro lado para atenderlos... vamos a fijarnos en nuestros paisanos, que están ahí para que no necesiten irse como me pasó a mi, vamos a fijarnos en lo nuestro", dijo.

Acerca de Abbey Road, el cantante confesó acerca de las incomodidades y del encanto del lugar:

"Abbey Road es para empezar un estudio inmensamente incómodo, tiene muchas cosas en contra: una consola que ve a la pared, no ve a una cabina donde están los músicos, la cabina está al lado izquierdo con una ventana y tenés que bajar aproximadamente 30 escaleras si querés abordar a los músicos, cada vez que subís hacés ejercicio, porque hacerlo es un trabajo"

"Pero... ¡el sonido que se logra en ese lugar!, tiene que ver definitivamente con toda la implementación tecnológica de nuestros tiempos... hay algo que pasa en Abbey Road, algo que está impregnado en las paredes y por supuesto, en su estructura, en su arquitectura, que hace que las cosas se den de otra manera y suenen de otra manera y algo más importante, vos estás grabando con instrumentos de los años 60, eso tiene que ver para que salga el sonido que surge al final".

También confesó su pasión por The Beatles, su descubrimiento y la influencia que lo motivó buscar esos sonidos análogos:

"A mi me agarran ciertas enfermedades, me dan un tiempo y me agarró una de los Beatles hace 3 años, es muy raro que músicos pop no hayan sido afectados por Los Beatles, algunos lo niegan, otros lo aceptan pero, prácticamente todos tienen que ver con lo que ellos dejaron, es muy raro encontrar música popular bien hecha, que no tenga un pasaje que haya ido por ahí, es difícil, cuando escribís desde muy temprano dejás de escuchar otras cosas".

Arjona recuerda que le tocó retomar a los Beatles a los 20 años. "Debí escucharlos antes, me hubiese generado mucha más armonía en los instrumentos, empecé tarde, yo fui a Londres y fui a Liverpool, a la casa de Lennon, Ringo de McCartney, de Harrison sin saber que iba a hacer Blanco y Negro, no lo sabía todavía y empecé a desmenuzar los discos para saber quienes habían trabajado como ingenieros, descuarticé los discos y los volví a armar para entenderlos. Llegar a Abbey Road y que me digan: Este es el micrófono que usó Lennon, para la armonía de Strawberry Fields, imagináte, tocar el piano que usaron ellos para escribir y grabar canciones emblemáticas fue toda una experiencia, quitártelos de encima es imposible".

Acerca de la pandemia y del futuro de los conciertos dijo:

"No me imagino un concierto a distancia entre la gente, no me lo imagino, creo que la desesperación de muchos ha generado muchas ideas, no me imagino un concierto con tapabocas, en que cada persona esté a dos metros de distancia, pero también estoy consciente de que vamos a tener que adaptarnos de alguna manera, creo que no es momento para tener prisa, tampoco creo en los 'lives', pues no generan ni e 5% de la emoción que genera un en vivo, no se ha logrado, para hacer un momento de aproximadamente dos horas, es muy difícil, prácticamente imposible condensar en un video la energía que se genera en un concierto, habrá que esperar a que el mundo se reacomode y nosotros adaptarnos sin prisa, sin generar cosas de manera anticipada", concluyó.

