Ricardo Arjona reacciona tras sold out en Guatemala y anuncia siguiente ciudad

Ricardo Arjona reaccionó de una emocionante manera tras enterarse de la venta total de las 15 fechas de residencia en Guatemala y anunció la próxima ciudad donde presentará "Lo que el Seco no dijo".

A través de sus redes sociales publicó el video en el que explicó que nunca imaginó que los boletos se agotaran en tiempo récord.

"Mis sueños siempre básicos. Mi convicción testaruda . Era tanta mi fe que aunque no tenía jardín me compré una podadora (la tengo aún, nunca cortó pasto alguno, pero es mi artículo más simbólico y personal) Coseché el aprecio de países alrededor del mundo, pero siempre fue el de mi tierra el que me sostenía. Me grabaron este video antes de sentarme a hacer el testimonial de rigor. Espero que puedan dimensionar todas las emociones que caben en esta palabra", escribió junto a un divertido clip.

"¿Puedes creer lo que me acaban de avisar? ¡es increíble! ¿y ahora qué digo?, se vendieron 15 conciertos en dos horas en Guate, no puede ser, no sé qué decir", afirmó con nerviosismo, agregando que peleó para que no salieran tantas fechas, "me parecía exagerado y hasta aroogante", dijo en la grabación.

Muchos fans expresaron que desean más fechas en Guatemala, pidiendo al cantautor que no se olvide de ellos. "Estoy inmensamente agradecido con mis paisanos".

Anuncia siguiente parada

Entre su emoción el guatemalteco ya anunció el siguiente lugar donde se presentará. "Y me acaban de informar que será en Nueva York, en el "Madison Square Garden", el 11 de febrero de 2026, ¿O no digo nada maestro, y lo dejamos así?", agregó luego de que "se le saliera" la información.

