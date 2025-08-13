"Perenco cumplió", dice gerente y entregan activos al Gobierno de Guatemala

-

El contrato de explotación petrolera de Campo Xan llegó a su fin luego de 40 años y así fue la entrega al Ministerio de Energía y Minas.

Con la presencia de las autoridades del Ejército y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como del titular de dicha cartera, Víctor Hugo Ventura, concluyó la administración del Contrato 2-85 a cargo de Perenco Guatemala Limited.

Soy502 viajó a las instalaciones de la minirefinería ubicada en La Libertad, Petén, para presenciar la entrega del inventario a cargo de la empresa al Estado y constató la entrega de los bienes, así como de las últimas coordinaciones para el traspaso.

Desde tempranas horas se observó presencia militar afuera de las instalaciones y el ingreso de vehículos gubernamentales, así como de la Policía Nacional Civil.

Entrevista con autoridades de Perenco Guatemala Limited y Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Fausto Noriega/Colaboración)

En el campamento, equipos de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM y técnicos de la empresa, terminaban de entregar información y en el resto del área. Se observó escasa presencia de personal.

El lugar se entregó en las condiciones de limpieza óptimas, tanto en el área de procesamiento del crudo como el oleoducto, según se pudo constatar en recorridos presenciales y aéreos.

"Perenco cumplió"

Geoffroy Martin-Denavit, gerente general de Perenco en Guatemala, expuso en una entrevista con este medio que se retiran orgullosos del trabajo emprendido y recordó que cumplieron con todos los compromisos necesarios que demandó el Estado mientras permanecieron en territorio guatemalteco.

"Perenco cumplió con todas sus obligaciones contractuales y legales, dejamos las instalaciones en muy buen estado. La refinería en donde hoy estamos produce el mejor asfalto de Centroamérica. Estoy orgulloso de haber participado en esa historia para el país, así como de nuestra contribución en temas sociales, por ejemplo, escuelas, hospitales y el tema de la reforestación", expuso.

Geoffroy Martin-Denavit, gerente general Perenco Guatemala Limited y Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. (Foto: Estuardo Paredes)

Por su parte, el titular del MEM, Víctor Hugo Ventura, refirió que quedan activos que son estratégicos y que concluye la operación del Contrato 2-85, de acuerdo a la legislación petrolera.

"El contrato con Perenco es importante y se tuvo cumplimiento, no como otros en donde se dio una terminación no automática", describió en alusión a la deuda y litigios con el resto de empresas petroleras que operan en el país.

Además, citó que hubo aportes sociales, como el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).

Temen vandalismo

Asimismo, dirigentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, tuvieron la oportunidad de reunirse con autoridades de la empresa durante la mañana de este 12 de agosto para expresarles su preocupación por el destino de dichas instalaciones, ya que, aseguran, existen rumores de ofrecimientos de lotes por presuntos estafadores.

Ingreso a las instalaciones de la refinería La Libertad. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

También dieron a conocer su preocupación porque temen que haya vandalismo, por lo tanto, exigen a las autoridades resguardar las instalaciones y darles un uso que beneficie a la comunidad, principalmente, por tratarse de un área forestada.

Distribución de los activos

Ventura confirmó que la distribución de los activos que deja la empresa en Guatemala quedará de la siguiente manera:

Ministerio de la Defensa

Ferry El Naranjo Frontera

Pista de Aterrizaje ubicada en la Laguna del Tigre, San Andrés Petén

Ministerio de Salud

Centro de Salud ubicado en La Libertad

Sistema de Transporte Fluvial Río San Pedro

También adelantó que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se instalará en el Campo Xan.

¿Qué pasará con el oleoducto y los pozos?

En el caso del pozo petrolero, la refinería y el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, más conocido como oleoducto, se contratará una empresa que se encargue del cierre.

Vigilancia militar y policiaca afuera de las instalaciones de la refinería La Libertad. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

"Se trata de infraestructura estratégica que puede ser objeto de un accidente", expuso y no descartó que esto último pueda ser provocado, motivo por el cual declararon el tema en situación de emergencia.

Concluyó en que invita a firmas para que participen en la reactivación de campos petroleros para echar a andar en el menor plazo la refinería.