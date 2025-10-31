Desfalco al CHN: las armas de fuego y los vehículos incautados al crimen organizado

-

Seis personas capturadas, armas y vehículos incautados, son los resultados de la primera fase de investigación por el desfalco de Q20 millones al CHN.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado desarticuló una banda criminal que presuntamente desfalcó al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), por Q20 millones.

La banda, según la investigación, está conformada por trabajadores del CHN y personas externas, quienes usaron la modalidad de solicitud de extrafinanciamientos para hacer el retiro del dinero.

Durante los 15 allanamientos que realizó la Fiscalía, seis personas fueron capturadas, mientras seis más están prófugas de la justicia.

En los allanamientos realizados en Guatemala y Jutiapa, los investigadores recolectaron varios indicios para fortalecer la investigación. Entre lo incautado se destacan armas de fuego de grueso calibre, municiones, celulares, computadoras y vehículos.

"En un inmueble ubicado en un condominio en la entrada a Pavón, Fraijanes, se localizaron 4 pistolas, 5 carabinas, 1 escopeta, 27 tolvas de distintos calibres, aproximadamente 600 municiones útiles para armas de diferentes calibres, documentos relacionados con la estructura criminal y cuatro vehículos de gama alta", detalló el MP.

Se cree que esta casa ubicada en un área residencial, era utilizada como refugio de uno de los líderes de la banda.

Estas son algunas de las armas que localizó el MP en allanamientos por el desfalco al CHN. (Foto: MP)

Mientras, en Jutiapa, la Fiscalía localizó dos vehículos, que se presume fueron adquiridos con dinero del desfalco.

En los allanamientos, el MP también secuestró varios vehículos, que se presume fueron adquiridos con el desfalco al CHN. (Foto: PNC)

Vehículo localizado y secuestrado durante allanamiento en Jutiapa. (Foto: PNC)

En este mismo lugar se reportó la captura de una persona clave en la investigación, se trata de William L, quien trabajaba como guardia de seguridad ó guardespaldas, pero después del desfalco su nivel de vida cambió.

Uno de los capturados por el desfalco al CHN, fue ubicado en Jutiapa. Su forma de vida, no coincidía con su perfil económico. (Foto: PNC)

Los otros capturados son: Ana M., Luis P., Gustavo V., Pedro G. y María S. por delitos de estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad y uso de documentos falsificados.

Así operaba la banda

A inicios de 2025, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) presentó una querella en contra de funcionarios y empleados de esa entidad, por el posible desfalco de Q20 millones, por medio de la utilización de empresas de cartón y por ofrecer trámites bancarios a cambio de dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó la investigación y en una primera fase solicitó la orden de captura en contra de 12 personas que estarían involucradas. Este jueves 30 de octubre, ejecutó 15 allanamientos en varios lugares y reportó la captura de seis personas.

Klayber Sical, jefe de la Fiscalía, explicó la manera en que esta banda operaba y cómo logró desfalcar a la entidad bancaria a través de extrafinanciamientos.

"La forma en que fue desfalcado esta institución bancaria era a través de contratos que era para extrafinanciamientos, pero pudimos establecer que no se respetó ninguna de la normativa interna que obliga a los trabajadores al ofrecer este tipo de producto financiero y podemos observar de la manera más burda, esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, esto contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", dijo Sical.

Las personas retiraban grandes sumas de dinero en efectivo. (Foto: MP)

De acuerdo con la investigación, las personas llegaban a retirar el dinero y la banda se los arrebataba de la mano.

"Hay 57 personas que pidieron estos extrafinanciamientos, ninguno tiene perfil económico para poder optar a esto, y trabajadores o extrabajadores de esta institución bancaria, obviaron eso y autorizaron esa cantidad, les autorizaron Q400 mil a cada uno de ellos", detalló Sical.