¡Arrancan los Bolivarianos 2025! Guatemala busca hacer historia en Lima y Ayacucho

La delegación de Guatemala conformada por más de 130 atletas está lista para su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se realizan a partir de este sábado 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre.

En Lima, ya se respira un ambiente de fiesta y alegría por el inicio de los Juegos, luego de la celebración el año anterior de una edición especial, la edición del Bicentenario de los Juegos Bolivarianos, donde Guatemala finalizó con 3 preseas de oro, 11 de plata y 18 de bronce.

Está será la quinta participación de una delegación guatemalteca en los Juegos Bolivarianos luego de Trujillo, Perú 2023, Santa Marta, Colombia 2017, Valledupar, Colombia 2022, Ayacucho, Perú 2024 y la actual Lima-Ayacucho 2025.

Los Juegos Bolivarianos son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) creada el 16 de Agosto de 1938 y que reunió en un principio a los países de la región bolivariana como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En mayo del 2010, la Asamblea de la Organización aprobó la inclusión de Chile como su nuevo miembro.

Los nadadores Érick Gordillo y Melissa Diego participarán en Lima - Ayacucho 2025 depués de brillar en los Juegos Centroamericanos realizados en nuestro país. (FOTOS: COG)

En años más recientes los Comités Olímpicos de la República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Paraguay participan de forma constante en esta justa deportiva que abre el ciclo olímpico para la región bolivariana. La edición actual será histórica, ya que incluirá atletas provenientes de Barbados, Costa Rica, Curazao, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Guatemala participará con sus atletas en 29 diferentes disciplinas deportivas, destacando atletas ganadores de medallas de Oro en los recién finalizados Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025, otros consolidados a través de los años en sus deportes y nuevas generaciones que van en busca de sobresalir en el actual ciclo olímpico.

La actividad para la delegación nacional inicia en el Complejo Polideportivo Villa El Salvador, también conocido como Polideportivo Luisa Fuentes, con encuentros de Squash en el evento individual Femenino y Masculino.

Ana Lucía Romero inicia en ronda de 32 enfrentándose a Ana Nicole Krauch de Paraguay, luego el menor de los hermanos Enríquez, Angel Enriquez enfrenta en llave de 32 a Andrés Acosta de Paraguay y José Ricardo Toscano enfrenta en la misma ronda a Amaro Castillo de Perú.

El Tiro Deportivo y el Tiro con Armas de Caza tendrá su PET, que es el Pre evento Técnico o entrenamiento antes de iniciar la competencia oficial el próximo domingo. Ese día también entrarán en acción los atletas nacionales de Bádminton, Natación, Levantamiento de Pesas y seguirán las rondas individuales de Squash.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, se celebrará este sábado 22 de Noviembre, a las 19 horas locales, 18 horas en Guatemala, en la Fortaleza del Real Felipe, una fortificación construida en el siglo XVIII en la bahía del Callao.