¡Arrasó con todo! Imágenes posteriores al remolino que afectó a la ciudad (video)

El fenómeno natural arrasó con todo a su paso en varios sectores de la zona 11.
EN CONTEXTO: Árbol cae y bloquea el paso por el Periférico zona 11 (video)
Las fuertes lluvias de este jueves 9 de octubre causaron varios estragos en toda la ciudad, desde árboles caídos hasta un remolino que fue captado desde varios sectores.
Este remolino arrasó con todo a su paso.
Un video compartido en redes sociales muestra como en la 12 calle y 12 avenida de la zona 11, así como en otros sectores aledaños a la misma zona y avenida Aguilar Batres, quedó todo destruido tras el paso del fenómeno natural.
De acuerdo a los Bomberos Voluntarios se atendieron a dos personas lesionadas.
Mira aquí el video: