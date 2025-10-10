Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Arrasó con todo! Imágenes posteriores al remolino que afectó a la ciudad (video)

  • Por Jessica González
09 de octubre de 2025, 18:41
El remolino causó destrozos en varios sectores de la zona 11. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El remolino causó destrozos en varios sectores de la zona 11. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El fenómeno natural arrasó con todo a su paso en varios sectores de la zona 11.

EN CONTEXTO: Árbol cae y bloquea el paso por el Periférico zona 11 (video)

Las fuertes lluvias de este jueves 9 de octubre causaron varios estragos en toda la ciudad, desde árboles caídos hasta un remolino que fue captado desde varios sectores. 

Este remolino arrasó con todo a su paso. 

Un video compartido en redes sociales muestra como en la 12 calle y 12 avenida de la zona 11, así como en otros sectores aledaños a la misma zona y avenida Aguilar Batres, quedó todo destruido tras el paso del fenómeno natural.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo a los Bomberos Voluntarios se atendieron a dos personas lesionadas. 

Mira aquí el video:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar