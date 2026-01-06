Guatemaltecos mueren tras caer varios metros durante excursión en Estados Unidos

-

Dos guatemaltecos que residían en Los Ángeles sufrieron un accidente en el monte Baldy, en California.

Autoridades confirmaron la muerte de tres excursionistas en el monte Baldy, en el sur de California, tras un incidente ocurrido a finales del año pasado en el sendero Devil's Backbone, poco después de una tormenta invernal.

El Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino indicó que dos de las víctimas fueron identificadas como Juan Sarat López, de 37 años, y Bayron Pedro Ramos García, de 36, ambos ciudadanos guatemaltecos residentes en Los Ángeles.

El tercer fallecido es Marcus Alexander Muench Casanova, de 19 años, residente de Seal Beach, quien fue reportado inicialmente como herido la mañana del 29 de diciembre, lo que activó el operativo de búsqueda.

Según las autoridades, Muench Casanova cayó unos 152 metros desde el sendero Devil's Backbone, una cresta estrecha con fuertes desniveles. La búsqueda aérea para rescatarlo llevó a los equipos a localizar también los cuerpos de los dos connacionales en la ladera.

Rescatistas encontraron los cuerpos de ambos guatemaltecos. (Foto: Prism Media)

Cierran senderos

Los investigadores indicaron que los connacionales no caminaban con el joven, aunque se cree que los tres cayeron el mismo día, cuando el terreno estaba cubierto de nieve y hielo.

Un paramédico aéreo confirmó las muertes la noche del lunes 29 y los cuerpos fueron recuperados el martes por la tarde, aunque no fue hasta después de Año Nuevo que se identificó a los guatemaltecos. No se reportaron sobrevivientes ni testigos directos del momento de las caídas.

Tras el incidente, las autoridades cerraron al menos siete senderos del monte Baldy, incluido Devil's Backbone, y reiteraron los riesgos extremos de la montaña en invierno, donde se han registrado más de 100 rescates desde 2020.

El monte Baldy es peligroso en la temporada de invierno. (Foto: Fox 11 Los Ángeles)

*Con información de Los Ángeles Times y CBS News.