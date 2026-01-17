Arsenal no puede en su visita al Nottingham Forest y no aprovecha tropezones rivales

-

Los gunners no supieron aprovechar el tropezón de sus perseguidores.

Arsenal, líder destacado de la Premier League, no pasó del empate sin goles en su visita al Nottingham Forest y no pudo aprovechar el tropezón de algunos de sus perseguidores más cercanos, aunque mantiene seguro la punta de la clasificación.

It ends all square at The City Ground. pic.twitter.com/iTxcQW2a1j — Arsenal (@Arsenal) January 17, 2026

Pese a su privilegiada posición, los gunners tienen argumentos para lamentarse de lo ocurrido. Cuando saltó al césped del City Ground, de Nottingham, ya conocía los resultados de sus rivales, por lo que perdió una gran ocasión para dar la puntilla casi definitiva al campeonato y acercarse a un título que se le resiste desde 2004.

Y por lo visto en el césped, los hombres de Mikel Arteta "perdieron" dos puntos que pueden acabar siendo de oro. Los londinenses tuvieron muchas ocasiones para marcar (15 disparos a puerta) y el arquero español David Raya apenas tuvo trabajo.

El Arsenal es líder con 50 puntos, siete más que el City (2º) y el Aston Villa (3º), que el domingo podría colocarse segundo en la clasificación si puntúa contra el Everton en casa, un partido del que estarán bastante pendientes los punteros, para saber con cuánta ventaja llegará a la siguiente fecha.