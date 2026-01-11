Sin mucho problema: Arsenal golea al Portsmouth y avanza en la FA Cup

El brasileño Gabriel Martinelli, criticado por una acción antideportiva ante el Liverpool, se redimió y llevó al Arsenal a la cuarta ronda de la FA Cup con un triplete para derrotar 4-1 al Portsmouth, de la Championship (segunda categoría), este domingo.
OTRAS NOTICIAS: ¿Revancha o dominio?: Barsa y Real pelean por la Supercopa de España
Mikel Arteta realizó diez cambios respecto al equipo que empató 0-0 con el Liverpool el jueves en la Premier League y eso afectó un poco al inicio. El conjunto de la Segunda División inglesa soñó con la sorpresa ante el líder de la Premier League, cuando se adelantó a los tres minutos por medio de Colby Bishop.
La ventaja local duró apenas dos minutos. El conjunto londinense igualó con un tanto en propia puerta de Andre Dozzell (minuto 8).
Luego comenzó el festival de Martinelli, criticado por empujar fuera del campo a Connor Bradley a mitad de semana cuando el jugador sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera del resto de la temporada (y por lo que se disculpó luego en redes), abriendo su cuenta al peinar el balón en un córner (25).
El atacante brasileño sentenció el partido pronto en el segundo tiempo con un centro de su compatriota Gabriel Jesús (51) antes de completar su triplete en otro córner (72), de nuevo de cabeza, para meter a su equipo en la siguiente ronda.