Arsenal levanta el título de la Premier en jornada de despedidas

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La temporada 2025-2026 de la Premier League llegó a su fin con una jornada llena de emociones, despedidas y un nuevo campeón. El gran protagonista fue el Arsenal, que después de 22 años volvió a conquistar el fútbol inglés y levantó su título número 14 tras vencer 2-1 al Crystal Palace en condición de visitante.

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Los Gunners cerraron la campaña en el primer lugar con 85 puntos y volvieron a lo más alto desde aquella histórica coronación del 2004. A pesar de jugar lejos de casa, miles de aficionados viajaron para acompañar al equipo y celebrar un campeonato muy sufrido y esperado por toda la afición londinense.

La última jornada también estuvo marcada por las despedidas en el Manchester City. El técnico español Pep Guardiola dirigió su último partido tras diez temporadas al frente de los Citizens, etapa en la que se convirtió en una auténtica leyenda del club. El Etihad Stadium rindió homenaje al entrenador que llevó al City a conquistar múltiples títulos, incluyendo la histórica UEFA Champions League conseguida en 2023 y cuatro títulos consecutivos de la Premier League. Además, el club también se despidió de Bernardo Silva y John Stones, quienes cierran una etapa importante con la institución celeste, que ahora iniciará una nueva era en busca de un nuevo entrenador y nuevos referentes.

Por su parte, Liverpool también vivió una jornada cargada de nostalgia en Anfield. El empate 1-1 frente al Brentford sirvió como escenario para las despedidas de dos referentes históricos del club: Mohamed Salah y Andy Robertson. Los aficionados Reds ovacionaron al delantero egipcio, considerado una de las mayores leyendas recientes del club gracias a su protagonismo en la conquista de la Premier League y de la Champions League de 2019. Robertson también recibió el cariño de la afición tras varios años siendo pieza clave en una de las etapas más exitosas del conjunto inglés.