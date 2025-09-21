Arsenal alcanza a rescatar un punto en su duelo frente al Manchester City

Por detrás en el marcador desde el minuto 9, por el gol de Erling Haaland, el Arsenal igualó 1-1 en el tiempo añadido contra Manchester City por medio del brasileño Gabriel Martinelli, este domingo en Londres, en el choque estelar de la novena fecha de la Premier League.
Los ciudadanos de Pep Guardiola trataron de ralentizar el juego todo lo posible tras adelantarse por medio del noruego Haaland, que batió al arquero español David Raya con la diestra, en el que fue el sexto gol en cinco partidos de la Premier League para el rubio.
Por su parte, el Arsenal, que venía de ganar en San Mamés al Athletic de Bilbao en Champions, vio muchos de sus intentos frustrados por el italiano Gianluigi Donnarumma.
El antiguo arquero del PSG se mostró imperial en salidas con los puños en un córner de Declan Rice (41) y un centro de Noni Madueke (44), y detuvo un potente remate de Eberechi Eze (50).
Pero el italiano no pudo en el tiempo añadido ante un magnífico globo de Martinelli (90+3), que sentenció la repartida de puntos, que no le conviene a ninguno.
De hecho, el resultado viene de lujo al Liverpool, vigente campeón y actual líder, que cuenta ya con cinco puntos más que los gunners (segundos, 10 puntos) y ocho más que los citizens (novenos, 7 puntos).