Súper sorpresa: Bolonia elimina al Inter y se medirá al Nápoli en la final

La Supercopa italiana vuelve a dar otra sorpresa en su semifinal y habrá final diferente.

Bolonia sorprendió al Inter de Milán en la tanda de penales, al imponerse 3-2 después de empatar 1-1 este viernes en Riad, y el lunes será el rival del Nápoli en la final de la Supercopa de Italia.

Andiamo in finale al termine dei calci di rigore, grandi ragazzi ❤️‍#BolognaInter #EASPORTSFCSupercup #WeAreOne pic.twitter.com/1MEXgm5ShB — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) December 19, 2025

En la segunda semifinal de este torneo cuadrangular deslocalizado a Arabia Saudita, el Inter necesitó apenas 74 segundos para abrir el marcador, gracias a su atacante francés Marcus Thuram, que remató de manera acrobática un balón servido por Alessandro Bastoni.

Pero el conjunto boloñés nunca bajó los brazos e igualó de penal por medio de Riccardo Orsolini (35), después de una mano de Yann Aurel Bisseck en el área.

El pulso se mantuvo equilibrado el resto del tiempo reglamentario y la resolución, sin prórroga, se dio en una tanda de penales en la que tres jugadores interistas (Alessandro Bastoni, Nicolo Barella y Ange-Yoan Bonny) erraron sus lanzamientos y terminaron condenando al favorito.

Las semifinales de la Supercopa italiana han sido, por lo tanto, letales para los dos grandes de la capital lombarda, ya que el AC Milan fue derrotado el jueves 2-0 por el Nápoli, por lo que ninguno de los dos finalistas de la edición anterior estará presente en la disputa por el último título del año.