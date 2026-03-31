Artemis II, el proyecto de la Nasa que vuelve a la Luna

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Hasta el momento, las condiciones climáticas son favorables aunque se mantiene el monitoreo.

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Desde el pasado lunes 30 de marzo, la NASA activó la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada que viajará a la Luna en más de 50 años.

El despegue está previsto para el miércoles 1 de abril a las 18:24 hora local desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

El vuelo no aterrizará, solo orbitará la Luna como prueba. (Foto: Jim Watson/AFP)

Autoridades de la agencia espacial confirmaron que todos los sistemas se encuentran listos para la misión. Durante una conferencia de prensa, el administrador asociado Amit Kshatriya indicó que "el vehículo está listo, el sistema está listo, la tripulación está lista".

La misión contará con cuatro astronautas; Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de Estados Unidos, junto al canadiense Jeremy Hansen. Este viaje marcará un momento histórico, pues será la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta no estadounidense participen en una misión lunar.

Cuatro astronautas integran la tripulación. (Foto:Bill Ingalls/AFP)

El objetivo del vuelo es orbitar la Luna sin aterrizar. Además, se trata del primer lanzamiento del cohete SLS, un sistema diseñado para misiones repetidas que buscan establecer una presencia permanente en el satélite.

Aunque el proyecto ha enfrentado retrasos y ajustes técnicos desde su programación inicial en febrero, la NASA manifestó confianza en las condiciones actuales. La directora de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, indicó que el equipo se encuentra en una "situación excelente" para proceder.

Según los pronósticos, existe un 80% de probabilidad de condiciones favorables, aunque se mantienen bajo vigilancia factores como la nubosidad, los vientos y el entorno espacial. En caso de cancelación, existen ventanas de lanzamiento disponibles hasta el 6 de abril.

*Con información de AFP