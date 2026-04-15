Rabinal recupera su arte ancestral: La historia grabada en barro y tradición

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Artesanos del pueblo maya achí en Rabinal, Baja Verapaz, impulsan el rescate de la cerámica ancestral. Esta tradición de alfarería guatemalteca utiliza técnicas prehispánicas de barro para preservar su patrimonio cultural e identidad histórica local, fortaleciendo el conocimiento milenario en las nuevas generaciones

El resurgimiento de la cerámica ancestral se ha convertido en uno de los procesos culturales más significativos del municipio de Rabinal, en Baja Verapaz, donde artesanos del pueblo maya achí han retomado técnicas tradicionales para preservar un oficio ligado a la historia prehispánica de la región.

De acuerdo con registros del Ministerio de Cultura y Deportes y del Sistema de Información Cultural de Guatemala, la elaboración de cerámica en este municipio es una tradición transmitida de generación en generación dentro de las familias.

Piezas que conectan la tradición maya achí con la vida cotidiana actual. (Foto: FB de Cerámica Rabinalense)

Durante varias décadas esta práctica disminuyó debido a distintos factores, entre ellos la migración y la incorporación de utensilios industriales en los hogares.

Sin embargo, en años recientes artesanos locales y organizaciones culturales han impulsado acciones para recuperar este conocimiento tradicional y fortalecer su transmisión a las nuevas generaciones.

La cerámica rabinalense conserva técnicas y conocimientos ancestrales. (Foto: FB de Cerámica Rabinalense)

Cómo se elabora

El proceso de producción mantiene métodos heredados de la tradición ancestral. Todo comienza con la extracción del barro en depósitos naturales de arcilla ubicados en áreas comunitarias. Posteriormente, el material se limpia para retirar impurezas y se amasa hasta obtener la consistencia adecuada que permita moldear las piezas.

Entre los objetos que se elaboran destacan ollas, comales, cántaros y diversos recipientes utilizados históricamente en la cocina y en actividades cotidianas. Estas piezas son modeladas a mano por los artesanos, quienes aplican técnicas transmitidas dentro del entorno familiar.

El trabajo de los artesanos achí mantiene viva la memoria histórica. (Foto: FB de Cerámica Rabinalense)

Una vez formadas, las piezas se dejan secar al sol durante varias horas o días, dependiendo de las condiciones climáticas.

Posteriormente son cocidas en hornos artesanales o en fogones abiertos, métodos que forman parte del conocimiento tradicional del pueblo achí y que permiten obtener los tonos característicos de la cerámica rabinalense.

Tradición ancestral

Según el documento universitario Tradiciones guatemaltecas, elaborado por Rosa María Álvarez, desde tiempos prehispánicos la elaboración de piezas de barro ha estado vinculada a las actividades domésticas, ceremoniales y comerciales de las comunidades.

Una tortuga elaborada en cerámica, símbolo de paciencia y tradición. (Foto: FB de Cerámica Rabinalense)

Un documento publicado en 2020 por el Ministerio de Cultura y Deportes titulado Política Cultural Municipal de Rabinal señala que la producción artesanal forma parte del desarrollo histórico del municipio y de su organización social indígena.

En ese contexto, los saberes tradicionales, incluida la alfarería, se transmiten principalmente mediante la enseñanza familiar y la práctica comunitaria.

Especialistas en artesanías guatemaltecas señalan que la cerámica rabinalense posee rasgos propios que la distinguen dentro del país.

Entre ellos destacan los acabados en tonos rojizos o pardos y decoraciones sencillas que responden a modelos antiguos de origen maya. Aunque con el paso del tiempo algunos talleres han incorporado herramientas o técnicas modernas, la esencia artesanal continúa siendo una característica fundamental del oficio.

Instituciones vinculadas a la promoción cultural y turística, como el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y el Ministerio de Cultura y Deportes han impulsado la valorización de las tradiciones vivas de Rabinal como parte del patrimonio cultural intangible de Guatemala.

Actualmente, la cerámica rabinalense representa no solo una actividad económica para numerosas familias, sino también una manifestación de memoria histórica y continuidad cultural.

Cada pieza elaborada conserva técnicas y conocimientos que conectan el presente con el legado ancestral del pueblo achí, consolidando al municipio como uno de los centros artesanales más representativos de Baja Verapaz.