Arteta: "Queríamos ganarlo, pero al menos está en nuestras manos"

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lamentó haber empatado 1-1 con el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Champions, pero consideró que está en manos de su equipo llegar a la final europea.
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"No conseguimos el resultado que queríamos y la forma en que habíamos planteado el partido. Queríamos ganarlo, pero al menos está en nuestras manos, delante de nuestra gente, estar en la final", dijo Arteta.
El técnico español del Arsenal elogió el comportamiento de su equipo "porque he visto a algunos de los mejores equipos del mundo venir aquí y encajar tres y cuatro goles, y nosotros no".
Arteta se quejó amargamente de un penal, pitado inicialmente a favor de su equipo, pero anulado tras la revisión en el VAR.
"Estoy que echo humo por cómo se anula el penalti sobre (Eberechi) Eze, por la manera en como ocurrió cuando no es un error claro y manifiesto", dijo Arteta.
"Eso cambia cambia el curso del partido y, a este nivel, lo siento, pero esto no puede pasar", se quejó el técnico del Arsenal.
Ahora, "a jugarnos todo en Londres, a prepararnos, nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier y después de eso ya nos empezaremos a preparar para la segunda parte de la semifinal", concluyó Arteta.