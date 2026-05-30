Luis Enrique: "La segunda Champions confirma que el PSG está entre los mejores"

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El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, celebró la obtención de una nueva Liga de Campeones tras superar al Arsenal en la tanda de penales en el Puskas Arena de Budapest.

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El técnico español reconoció que el camino hacia el título no fue sencillo, pero valoró la capacidad de su equipo para superar los momentos complicados y volver a levantar el trofeo continental.

Sobre la definición desde los once pasos, Luis Enrique evitó atribuir el resultado a la fortuna y destacó el peso de la calidad individual de los futbolistas y los porteros en una instancia tan decisiva.

"El desenlace en los penales depende de la capacidad de los jugadores. Una tanda no cambia el gran partido que hicieron tanto el PSG como el Arsenal", afirmó.

¡¡¡LUIS ENRIQUE, DE FIESTA TOTAL CON SU BICAMPEONATO!!!



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El entrenador también analizó las dificultades que presentó el conjunto inglés durante el desarrollo del encuentro. Según explicó, su equipo tuvo problemas para encontrar espacios en la primera mitad debido al sólido planteamiento defensivo de los londinenses.

"Intentar progresar por el centro contra el Arsenal es muy complicado. En el primer tiempo nos dejamos llevar por la ansiedad tras recibir el gol, pero en la segunda parte mejoramos mucho", comentó.

Luis Enrique aseguró que este nuevo título tiene un significado especial para la institución parisina, incluso por encima del conseguido anteriormente.

Luis Enrique, desde que llegó al PSG en 2023:



▪️Primera temporada:



Ligue 1

Supercopa

Coupe de France

Semifinales de la Champions



▪️Segunda temporada:



Ligue 1

Supercopa

Coupe de France

Champions

Final del Mundial de Clubes



▪️Tercera temporada:



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"La primera Champions fue histórica para el club, pero esta segunda demuestra que el PSG ya forma parte del grupo de los mejores equipos de Europa y lo hace con una identidad de juego muy definida", señaló.

Consultado sobre las pérdidas de tiempo que se produjeron durante algunos tramos del partido, el estratega prefirió mostrarse comprensivo con la postura de su rival.

"Cada equipo intenta llevar el partido al terreno que más le favorece. Nosotros preferimos que haya más tiempo efectivo de juego, pero todas las estrategias son respetables. El Arsenal ha hecho una temporada extraordinaria", indicó.

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Finalmente, Luis Enrique se mostró optimista respecto al futuro del equipo y destacó el compromiso de una plantilla que mantiene intacta su ambición pese a los éxitos conseguidos.

"Son jugadores que disfrutan entrenar y competir. Muchas veces tengo que frenarlos. Este grupo seguirá siendo competitivo la próxima temporada", concluyó.

Entre los grandes

Por su parte, Luis Enrique Martínez se cuela entre el selecto grupo de entrenadores que han conseguido más trofeos de la UEFA Champions League.

El español alcanzó su tercer campeonato europeo, uno con el Barcelona y dos con el PSG.

Datos: Sofascore

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