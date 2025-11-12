Retratos realistas que cruzan fronteras: Conoce al artista zacapaneco Édgar Lemus

-

El artista guatemalteco Édgar Leonel Lemus Barrientos, originario de Gualán y especialista en el retrato realista y dibujo claroscuro, ha dado un paso audaz al incursionar en la pintura al óleo.

El artista gualanteco Édgar Leonel Lemus Barrientos ahora también busca destacar como pintor. Recientemente, participó en la exposición que se realizó en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala, que se hace todos los años previo al Festival de las Flores.

La exposición es organizada por la academia de artes visuales Azul Studio, en el marco del Festival de las Flores de Antigua Guatemala.

El joven se las ingenió para entregar su obra a Ricardo Arjona. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Asimismo, el artista indicó que la obra de arte que realizó para la exposición es una pintura al óleo y agregó que desde 2015 se dedica al dibujo de claroscuro. "Este año recién estoy iniciándome en la pintura al óleo, pero mi especialidad es el retrato realista en dibujo".

Lemus indicó que desde niño le llamó la atención el arte y empezó a dibujar a lapicero, que es complicado, ya que no se puede borrar si se comete un error.

Asimismo, ha retratado a un largo número de artistas de talla internacional y ha logrado entregarles el retrato personalmente.

También le entregó un retrato al futbolista Ricardo Kaká. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En la entrega de su creación de Ricardo Arjona, refirió que fue un sueño que se le hizo realidad. "Fueron 3 años y medio de espera. No fue fácil lograrlo, pero nunca perdí la fe. Mi plan únicamente era viajar hacia la capital para llevar mi obra al hotel donde sería el concierto e intentar mostrárselas a los organizadores del evento", contó.

Agregó que desde que llegó al hotel pasaron casi 10 horas para conocer a Arjona; habló con su hijo y el equipo de trabajo del artista, quienes hicieron posible el encuentro y que le entregara personalmente la obra de arte.

Otro de los famosos exfutbolistas a los que retrató fue al brasileño Rivaldo Ferreira. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

"He realizado más de 1,000 retratos para clientes que me contactan. También he enviado más de 300 retratos a Estados Unidos y a otros países como México, El Salvador y Honduras", mencionó.

Édgar Lemus, joven pintor y dibujante destacado a lápiz o lapicero, nuevamente vuelve a dar un gran paso para su vida como profesional, quien dio a conocer su nueva aventura y un famoso más a su lista que conoce y destaca dando un pequeño detalle ante su admiración y que mejor a como lo hace por medio de la pintura en un retrato.

La transición de Lemus a la pintura al óleo desde el dibujo a claroscuro representa un paso profesional importante. Su especialidad en el retrato realista, ejecutado incluso con técnicas difíciles como el lapicero, demuestra un dominio técnico que cimenta su incursión en este nuevo medio artístico.