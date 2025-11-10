La antigüela judoca que rompió 20 años de barreras para llegar a París

-

Jacqueline Solís se consolidó como una figura histórica al convertirse en la primera mujer guatemalteca en competir en judo en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de París 2024. Su camino, forjado durante dos décadas de esfuerzo, disciplina y pasión, la establece como la pionera del judo femenino guatemalteco

Convertirse en la primera mujer guatemalteca en competir en judo en Juegos Olímpicos no fue una casualidad, sino el resultado de dos décadas de esfuerzo, disciplina y amor por el deporte.

Así lo demuestra Jacqueline Arleny Solís Gutiérrez, nacida el 22 de diciembre de 1988 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, quien en 2024 escribió una página dorada en la historia del deporte nacional al representar al país en los Juegos Olímpicos de París.

Su debut olímpico se dio el 27 de julio del año pasado, cuando, con 35 años, enfrentó a la sudafricana Geronay Whitebooi en la categoría de -48 kg.

Así fue su entrada al tatami en su debut en Juegos Olímpicos. (Foto: Archivo)

Aunque el resultado no le favoreció, su participación marcó un antes y un después para el judo femenino guatemalteco, consolidando su legado como pionera y referente para las nuevas generaciones.

Sus inicios

La carrera de Solís comenzó en 2004, cuando un amigo la invitó a entrenar en la Casa del Deportista, según explicó en una entrevista con el Comité Olímpico Guatemalteco. Lo que inició como curiosidad se transformó en pasión y compromiso.

Jacqueline visitó el río Sena durante su estancia en la capital francesa. (Foto: Archivo)

En 2007 consiguió su primera medalla de oro en el Campeonato Centroamericano, y dos años más tarde alcanzó la plata en el Panamericano de Buenos Aires, la primera para Guatemala en esa disciplina. Desde entonces, su nombre se hizo habitual en los podios del continente.

A lo largo de su trayectoria, ha cosechado múltiples reconocimientos: bronce en los Juegos del Alba 2009, oro en el Campeonato NORCECA de 2012, oro en los Juegos Centroamericanos de 2013, y nuevas preseas en los Open Panamericanos de Punta Cana, Guayaquil y Lima entre 2021 y 2024. En el Campeonato Mundial de Abu Dabi logró un histórico noveno lugar tras ganar tres combates.

El esfuerzo y la disciplina son clave en su rutina. (Foto: Archivo)

Entre entrenos y la universidad

Fuera del tatami, Solís combina su faceta deportiva con la profesional, al contar con una licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Turismo y Hotelería. Además, es madre, esposa y amiga: una mujer que ha aprendido a equilibrar la vida familiar y personal con la exigencia del alto rendimiento.

El entrenador Francisco Delgado fue pieza clave para que Solís se convirtiera en la primera mujer judoca en competir en Juegos Olímpicos. (Foto: Archivo)

Jacqueline Solís representa el espíritu de quienes no se rinden ante los obstáculos. Su recorrido, forjado con constancia y determinación, inspira a una nueva generación de atletas guatemaltecos a creer que los sueños, con trabajo y fe, pueden alcanzar el podio más alto.