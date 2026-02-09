Arturo Castro, actor guatemalteco, se casa en Antigua

El actor Arturo Castro, exitoso en Hollywood, celebró su boda en Antigua Guatemala.
El guatemalteco radicado en Estados Unidos se unió en su tierra natal, escogiendo la "Ciudad colonial" como inicio de su amor.
Los invitados compartieron hermosos momentos junto al histriónico que se ha hecho famoso como parte de películas como "Tron", "Yes Day", "Narcos" y "Lady and the Tramp", entre otros.
Castro fue acompañado al altar por su madre en un momento muy emotivo y único.
Entre los invitados estuvo Gaby Moreno, quien con su voz deseó lo mejor a su paisano en un inolvidable día.
