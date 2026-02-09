Versión Impresa
Arturo Castro, actor guatemalteco, se casa en Antigua

  • Por Selene Mejía
09 de febrero de 2026, 14:43
El actor de Hollywood Guatemalteco Arturo Castro eligió Antigua para su boda. (Foto: Oficial)

El actor Arturo Castro, exitoso en Hollywood, celebró su boda en Antigua Guatemala. 

El guatemalteco radicado en Estados Unidos se unió en su tierra natal, escogiendo la "Ciudad colonial" como inicio de su amor. 

arturo castro boda antigua guatemala
Foto: Arturo Castro.

Los invitados compartieron hermosos momentos junto al histriónico que se ha hecho famoso como parte de películas como "Tron", "Yes Day", "Narcos" y "Lady and the Tramp", entre otros. 

arturo castro boda
Foto: Redes Sociales.

Castro fue acompañado al altar por su madre en un momento muy emotivo y único.

Entre los invitados estuvo Gaby Moreno, quien con su voz deseó lo mejor a su paisano en un inolvidable día. 

