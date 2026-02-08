Versión Impresa
Actriz de "Terminator" disfruta de las maravillas de Guatemala

  • Por Selene Mejía
07 de febrero de 2026, 20:31
La actriz Natalia Reyes visita distintos sitios turisticos de Guatemala. (Foto: Paramount Pictures)

Natalia Reyes, actriz colombiana que conquistó Hollywood, está de visita en Guatemala y muestra detalles de su viaje. 

La intérprete que protagoniza "Terminator: Dark Fate" (Terminator: Destino oculto) junto a Linda Hamilton (Sarah Connor) y Arnold Schwarzenegger (Terminator T-800) presumió su paso por Atitlán y locaciones de Ciudad de Guatemala como Cayalá para celebrar su cumpleaños número 40. 

Foto: Paramount Pictures.

"40 vueltas al sol rodeada de volcanes. Hoy me celebro, agradezco el inmenso privilegio de estar viva, tener un corazón generoso, mucha curiosidad, disciplina y la buena fortuna de tener familia y amigos cómplices que me aman y sostienen".

"Hoy me celebro sin modestias y lista para recibir con los brazos abiertos lo que venga, porque esa también es la tarea, que todo lo que he sembrado desde la compasión y la empatía se devuelva y sepa encontrarme. Que la tierra me abrace y me comparta siempre la fuerza y sabiduría de estos volcanes. ESTO ES VIDA", escribió. 

Además de "Terminator", Natalia ha aparecido en cintas como "Sentencia de muerte", "Mañana antes, después", "Sumergible", "Noviembre" y "Lady, la vendedora de rosas", entre otros. 

Natalia Reyes.

Natalia Reyes.

Natalia Reyes.

