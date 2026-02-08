Actriz de "Terminator" disfruta de las maravillas de Guatemala

Natalia Reyes, actriz colombiana que conquistó Hollywood, está de visita en Guatemala y muestra detalles de su viaje.
La intérprete que protagoniza "Terminator: Dark Fate" (Terminator: Destino oculto) junto a Linda Hamilton (Sarah Connor) y Arnold Schwarzenegger (Terminator T-800) presumió su paso por Atitlán y locaciones de Ciudad de Guatemala como Cayalá para celebrar su cumpleaños número 40.
"40 vueltas al sol rodeada de volcanes. Hoy me celebro, agradezco el inmenso privilegio de estar viva, tener un corazón generoso, mucha curiosidad, disciplina y la buena fortuna de tener familia y amigos cómplices que me aman y sostienen".
"Hoy me celebro sin modestias y lista para recibir con los brazos abiertos lo que venga, porque esa también es la tarea, que todo lo que he sembrado desde la compasión y la empatía se devuelva y sepa encontrarme. Que la tierra me abrace y me comparta siempre la fuerza y sabiduría de estos volcanes. ESTO ES VIDA", escribió.
Además de "Terminator", Natalia ha aparecido en cintas como "Sentencia de muerte", "Mañana antes, después", "Sumergible", "Noviembre" y "Lady, la vendedora de rosas", entre otros.
